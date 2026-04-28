Colón avanza con intervenciones de infraestructura con fondos municipales

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa esta semana una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de sostener el mantenimiento urbano, mejorar la circulación y avanzar en obras complementarias vinculadas a servicios e infraestructura vial.

Las tareas son ejecutadas con personal y maquinaria municipal, abarcando trabajos sobre calle 12 de Abril, Monteagudo, Boulevard Sanguinetti, calle Pública San Juan I y sectores comprendidos por Mitre, Vieytes y Moreno, entre otros puntos donde se realizan repasos generales luego de las lluvias.

En el marco del plan de obras y mantenimiento permanente, el Municipio continúa desarrollando intervenciones que permiten mejorar el funcionamiento de los servicios, ordenar sectores de circulación y dar respuesta a necesidades puntuales de los vecinos.

Etapa final del reemplazo de red de agua en 12 de Abril

En el sector de calle 12 de Abril, desde Sourigues, 9 de Julio y hasta 3 de Febrero, se trabaja en la etapa final de empalmes de redes, correspondiente al reemplazo de la red de agua por vereda.

Esta intervención permitirá dejar fuera de servicio la antigua red troncal de asbesto cemento de calle 12 de Abril, avanzando hacia una infraestructura más segura, moderna y adecuada para el funcionamiento del servicio y poder avanzar en la obra de puesta en valor integral de la primera etapa de 12 de Abril, cuyo llamado a licitación está en curso.

Reestructuración de cordones cuneta y badenes

Sobre calle Monteagudo, entre 12 de Abril y Urquiza, comenzaron tareas vinculadas al plan de reestructuración de cordones cuneta y badenes. Los trabajos contemplan el reemplazo de cordones cuneta en mal estado y la reejecución de badenes deteriorados, que representan un riesgo para la circulación vial o resultan incompatibles con el uso actual de la calle.

Repasos generales post lluvia

Además, equipos municipales realizan repasos generales en distintos sectores de la ciudad. Con maquinaria propia se interviene calle Pública San Juan I; también se trabaja en el sector de Monteagudo, Mitre, Vieytes y Moreno, con aporte de material en caso de ser necesario; y se realiza repaso general con aporte de material sobre Boulevard Sanguinetti, desde Lima hasta el Arroyo Artalaz.

Estas tareas forman parte del esquema habitual de mantenimiento que se activa luego de cada lluvia, permitiendo mejorar la transitabilidad y conservar en condiciones los sectores intervenidos.

Trabajo sostenido con recursos municipales

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se continúa trabajando con cuadrillas y maquinaria propia, priorizando intervenciones que mejoren la infraestructura urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.