El Municipio de Colonia Avellaneda amplía talleres y espacios de acompañamiento para adultos mayores

Con actividades físicas, recreativas y acompañamiento en gestiones se fortalecen las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida y la participación activa de los adultos mayores.

Colonia Avellaneda continúa consolidando políticas públicas destinadas al acompañamiento integral de las personas mayores, entendiendo que su bienestar, cuidado y participación activa son fundamentales para el desarrollo de una comunidad más inclusiva.

A través del Área de Adultos Mayores, se generan espacios de contención, inclusión y desarrollo personal mediante talleres recreativos, actividades físicas, propuestas de estimulación y acompañamiento en distintas gestiones cotidianas.

El objetivo principal de esta política pública es fortalecer la autonomía, mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a derechos, promoviendo el protagonismo de las personas mayores dentro de la vida social de la ciudad.

Además, el área brinda orientación y acompañamiento en trámites ante obras sociales, entidades bancarias y otras gestiones administrativas, facilitando el acceso a servicios tanto para las personas mayores como para sus familias.

Entre las actividades que se desarrollan actualmente se encuentran talleres de actividad física, prevención y estimulación física, golf croquet y mandalas, además de espacios de encuentro que fortalecen los vínculos, la participación y el bienestar general.

Desde el municipio se continúa trabajando para construir una comunidad más activa, cercana y comprometida, donde las personas mayores se sientan acompañadas, escuchadas y valoradas como protagonistas fundamentales de la comunidad.

Talleres y actividades

Actualmente, el Área de Adultos Mayores desarrolla sus propuestas en distintos espacios de la ciudad:

- Golf Croquet

Lunes y miércoles de 9 a 11 hs en Prado Español

- Taller de Actividad Física

Martes de 11 a 12 hs en Salón Espacio

- Taller de Prevención y Estimulación Física

Martes y jueves de 10 a 11 hs en Salón Espacio