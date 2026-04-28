Operativo contra la explotación sexual infantil: allanamientos en 18 provincias y más de 80 detenidos

En el marco de un gigantesco operativo internacional denominado "Aliados por la Infancia VI", que investiga hechos de explotación sexual infantil con fines de distribución, se realizaron más de 266 allanamientos en 18 provincias y más de una docena de países de la región para lograr la detención de más de 80 personas y el secuestro de material digital importante para la causa. Además, derivó en la desvinculación de una funcionaria de Río Gallegos debido a que está vinculada a estos hechos y uno de los procedimientos se hizo en su domicilio.

Los operativos se llevaron a cabo a partir de un trabajo en conjunto de la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo la articulación de Daniela Dupuy, la fiscal especializada en cibercrimen.

En las diferentes provincias argentinas donde se hicieron los procedimientos se secuestraron armas de fuego, dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.

Fue en la provincia de Santa Cruz donde el gobierno tomó la decisión de apartar a Ivana Álvarez, quien se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social y su domicilio fue allanada por estar involucrada en la causa.

La operación se hizo de manera simultánea en 18 provincias del país (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires) y también en Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, México, España, Francia, Salvador y Perú.