Entre Ríos participó del 9° Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades en Santa Fe

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, participó del 9° Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades, que se desarrolló los días 24, 25 y 26 de abril en la ciudad de Santa Fe.

Referentes de colectividades de todo el país participaron del encuentro con una agenda centrada en el fortalecimiento institucional, el diálogo intercultural y la preservación de las identidades.

La apertura se realizó en el Museo de la Constitución, con la presencia de delegaciones de más de 17 provincias, representantes de embajadas, organismos internacionales y referentes institucionales. El evento fue organizado por la Confederación Argentina de Colectividades junto a la Asociación Santafesina de Colectividades.





Durante el acto inaugural, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el valor de la diversidad cultural como motor de desarrollo y subrayó la importancia de generar espacios de convivencia y trabajo conjunto.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tommasi, destacó el aporte histórico de los inmigrantes en la construcción de la identidad nacional y remarcó la importancia de seguir impulsando herramientas que reconozcan a las colectividades como parte del patrimonio cultural argentino.

En ese marco, José Mouliá participó de las actividades del encuentro. Su presencia se enmarcó en una agenda de vinculación institucional orientada a acompañar iniciativas que promuevan el intercambio cultural y la articulación entre provincias.

Asimismo, el director de Relaciones Institucionales de Entre Ríos, Leandro Jacob, también participó del encuentro, integrando las actividades junto a referentes de distintas provincias y organizaciones vinculadas a las colectividades.

La edición 2025 se realizó en Concordia, Entre Ríos, donde se convocó a referentes de distintas provincias en un espacio de intercambio y trabajo conjunto, reafirmando el carácter federal de la iniciativa.

La agenda incluyó mesas de trabajo sobre institucionalidad, cultura, turismo y juventud, y actividades culturales que convocaron a representantes de todo el país.