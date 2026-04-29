Falleció una persona y otra resultó lesionada en un accidente laboral, en el Parque Industrial de Paraná

Una persona murió y otra resultó lesionada este miércoles por la mañana, en el Parque Industrial de Paraná. Según la información policial, ocurrió un accidente laboral en la empresa hormigonera De Martín.

El reporte enviado a ANÁLISIS indica que el móvil 803 de la Comisaría 15 se presentó en el lugar a raíz de un llamado y solicitó dos ambulancias para calle Izaguirre, dentro del Parque Industrial, en la empresa De Martin Hormigonera.

Allí un camión “se habría dado vuelta mientras descargaba y el operario habría quedado atrapado debajo del vehículo”, mientras que otra persona resultó lesionada.