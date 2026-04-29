El Día del Trabajador se celebra con diversas ferias y propuestas

La ciudad de Paraná desplegará una variada agenda de ferias, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia a lo largo de la semana. Las iniciativas se desarrollarán en distintos puntos de la capital entrerriana, promoviendo el consumo local y el encuentro comunitario.

El miércoles, de 8 a 12:30, se realizará una nueva edición de Feria en tu Barrio en la Vecinal CGT, ubicada en el playón deportivo sobre Casiano Calderón. La propuesta, que continuará el jueves en la Peatonal San Martín en el mismo horario, ofrece alimentos a precios populares.

El viernes habrá múltiples actividades. De 10 a 14, Sabores de las Ferias llegará con propuestas gastronómicas en la intersección de Salta y Nogoyá, mientras que en el Mercado Sud se celebrará el Día del Trabajador con una chocolatada especial para los asistentes.

Ese mismo día comenzará el "Paseo Matero. Especial Día del Trabajador", que se extenderá hasta el domingo de 10 a 22 en la Costanera de Paraná, frente a la Plaza Petit Pisant. Allí se podrá disfrutar de una feria de emprendedores y artesanos, además de una variada oferta de gastronomía patria como locro, cazuelas y empanadas. También se ofrecerá asado con cuero, con reservas previas.

El sábado continuará “Feria en tu Barrio” en la Plaza Sáenz Peña (sobre calle Villaguay), de 8 a 12:30. Además, de 12 a 20 se desarrollará la "Feria Lago Encantado. Especial Día del Trabajador" en el Parque Gazzano, con la participación de emprendedores locales.

El domingo se repetirán las propuestas del Paseo Matero y la Feria Lago Encantado, y se sumará la Feria Periurbana en el Parque Hortícola, de 9 a 18. Esta edición especial reunirá a emprendedores y productores hortícolas de la región.

"Esta variada agenda de actividades genera una pluralidad de espacios de trabajo para comerciantes, emprendedores, artesanos, gastronómicos y productores locales, y es parte de una activa política de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero", expresó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.