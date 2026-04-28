El transporte urbano funcionará con frecuencia de domingo este viernes 1º de Mayo

La Municipalidad de Paraná informó que, con motivo del Día del Trabajador, el servicio de transporte urbano de pasajeros brindado por la empresa San José funcionará con cronograma correspondientes a los días domingo, garantizando así la prestación del servicio en toda la ciudad.

La ciudad de Paraná contará con servicio de transporte urbano de pasajeros durante el feriado por el Día del Trabajador, este viernes 1° de Mayo. De esta manera, los colectivos funcionarán durante toda la jornada.

Desde la Municipalidad, se recomienda a los vecinos y vecinas prever sus traslados con anticipación y consultar los horarios en la aplicación Arriba Paraná.

La inédita medida, en la que vuelve a funcionar el servicio de colectivos urbanos durante el 1º de mayo en la ciudad de Paraná, se enmarca en la prestación del servicio con una nueva empresa en la capital entrerriana.