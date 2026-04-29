Después de muchos años, vuelven los vuelos entre Concordia y Paraná

Según puede observarse, los vuelos comenzarían el 5 de mayo, partiendo desde Concordia los martes a las 12.45 para llegar a Paraná a las 13.15. En sentido inverso, despegarían desde el aeropuerto Gral. Urquiza a las 13.45, previendo aterrizar a las 14.15. Esta operación nace y termina originalmente en Aeroparque, y se realiza con aviones Metro 23 con capacidad para 19 pasajeros.

Ambas ciudades están separadas por tierra por 268 kilómetros en una ruta que no escapa a las particularidades (y los riesgos) de la de la mayoría del país, que se recorre entre tres y cuatro horas dependiendo del tráfico.

Desde los tiempos de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) no había vuelos que unan a la capital de Entre Ríos con la segunda ciudad más importante de la provincia.

De todas maneras no se observan vuelos más allá de mayo, por lo que restará ver si esta oferta es sólo por una cuestión operativa temporal (que coincide con el inicio de los vuelos a Tres Arroyos). La empresa no respondió consultas acerca de esa cuestión.

Las tarifas irán desde $72.480 por tramo. Un pasaje de micro cuesta entre $35.000 y $50.000 dependiendo del servicio.

Además de Concordia y Paraná, Humming Airways comercializa en la actualidad vuelos que unen a Buenos Aires con Concordia, Villa Gesell, Tandil, Olavarría y Tres Arroyos.

(Fuente: El Entre Ríos)