Fito Páez regresa a Santa Fe con su tour "Sale el sol 2026"

Fito Páez se presentará en la Estación Belgrano el sábado 28 de noviembre a las 21. Las entradas estarán a la venta a través de All Access. Las preventa para clientes del Banco Santa Fe con 9 cuotas sin interés, tendrá lugar este martes. En tanto que la venta general con seis cuotas sin interés, será a partir del miércoles 29 de abril a las 12.

Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anuncia su show en la Estación Belgrano el sábado 28 de noviembre a las 21, en el marco del Sale el Sol Tour 2026, el proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera.

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez. Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

Las presentaciones recientes en el Movistar Arena dejaron entrever el pulso de esta nueva etapa: un show intenso y emotivo, con un repertorio que cruza distintas épocas de su obra y una puesta, a cargo de Sergio Lacroix, que potencia cada momento sin perder la esencia.

Algo similar ocurrió en Neuquén y Mendoza los días 15 y 17 de abril, respectivamente, en el par de shows que ofició de ceremonia inaugural para esta gira federal y rutera que prepara Fito. Sin adelantar demasiado, lo que sucede en escena confirma que se trata de una experiencia pensada en cada detalle, donde la conexión con el público vuelve a ocupar un lugar central.

En ese marco, la gira argentina asume también un propósito profundamente federal: llevar esta nueva propuesta a distintos puntos del país, reforzando el vínculo histórico de Fito con su audiencia más allá de Buenos Aires. Cada ciudad se vuelve así parte de una misma narrativa, donde las canciones funcionan como punto de encuentro y celebración colectiva.

Tras una serie de funciones consagratorias en la capital, y con los recientes shows en Mendoza y Neuquén como antesala de lo que se viene, el regreso a las rutas argentinas promete justamente eso: un reencuentro amplio, diverso y cercano, donde la música, la poesía y la emoción vuelven a desplegarse en todo el territorio.

Más que una gira, esta etapa del rosarino es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Paez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Fuente: Mega 98.3.