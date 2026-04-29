Autoridades del IAPV recorrieron viviendas que se construyen en Seguí financiadas por la provincia

Con la premisa de observar el avance de las viviendas que la provincia construye en el marco del programa Ahora Tu Hogar, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, visitó localidad de Seguí donde se ejecutan 39 nuevas soluciones habitacionales.

De la recorrida participaron el intendente de Seguí, Edgardo Müller, y la representante técnica de la empresa constructora Eco Ingeniería SRL, encargada de llevar adelante los trabajos.

Al respecto, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) Manuel Schönhals, indicó que "desde el gobierno provincial estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, haciendo realidad uno de sus sueños más importantes: el acceso a la vivienda propia, base fundamental del desarrollo de la familia".

El funcionario señaló además que "tenemos un gran desafío para que este esfuerzo que realiza el gobierno provincial, con políticas activas, se vea reflejado en la gente", y resaltó que "la tarea se desarrolla en forma conjunta con los municipios para brindar respuestas integrales a sus habitantes".

"La ejecución de este tipo de obras impacta directamente en el bienestar de nuestros habitantes, ya que permite recuperar la dignidad del techo propio para un número importante de familias. Además, impulsa la economía local y genera mano de obra genuina", agregó el directivo.

Las soluciones habitacionales están compuestas por 39 viviendas de dos dormitorios, dos de las cuales estarán adaptadas para personas con discapacidad.