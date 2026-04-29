Cantina Ferrero será sede de una nueva función del Ciclo de Cine Payaso

La organización integrada por La Liga de Payasos junto a Relámpago Verde, ambos proyectos impulsados por la Compañía Teastral, llevará a cabo una nueva función de su Ciclo de Cine Payaso este jueves 30 de abril a las 21. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Cantina Ferrero, ubicada en calle Piedrabuena 133, donde se proyectará la clásica película Luces de la ciudad, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin en el año 1931.

La película seleccionada para esta ocasión representa un hito en la carrera de Chaplin, ya que fue su primera producción sonora, aunque el director decidió mantener la estructura de comedia romántica bajo la forma de una pantomima. El relato sigue las vivencias de un vagabundo que se enamora de una florista ciega tras un encuentro casual marcado por diversos equívocos.

La trama se desarrolla mientras el protagonista intenta resolver las dificultades económicas de la joven gracias a su accidentada amistad con un millonario que solo lo reconoce cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol.

La jornada contará con la participación especial de Manso, quien estará a cargo de la presentación del filme, brindando un marco introductorio para el público antes de iniciar la proyección.

La actividad cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas.

El costo de la entrada será de $3.000.