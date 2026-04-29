Damasco: “LLA rompió su contrato moral y el de Frigerio es un gobierno alejado de la ciudadanía y sin empatía”

El diputado provincial Carlos Damasco (Gualeguaychú- La Libertad Avanza) planteó serias diferencias con la política del gobierno de Javier Milei, confirmó su separación del espacio partidario y adelantó que trabaja en un armado provincial diferente. También criticó la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Damasco dijo que la pérdida de consenso de Milei tiene que ver con que “hoy estamos en un momento de profunda decepción política, porque creo que La Libertad Avanza rompió su contrato moral. La gente votó un cambio en el 2023, y este cambio no fue el esperado o el que votó la gente, porque hicimos una campaña anti-casta y anti-corrupción, y la verdad que no la pudimos cumplir”.

“Cuando yo me sumé al proyecto en mayo de 2023, venía de las instituciones, yo no vengo de la política, y la verdad que me entusiasmó cuando me hablaron del armado nacional, la idea de un país diferente, lejos de la casta y de la corrupción. Eso fue lo que me hizo que me acercara al espacio. El valor principal era la libertad, la lucha contra la casta y no la corrupción. Lamentablemente, el espacio ha ido sufriendo transformaciones y la verdad es que hoy no me representa a mí y tampoco a la mayoría de los que votaron por Milei. La libertad dejó de existir en el espacio, quedó solo en el nombre, porque si uno no se alinea con lo que dice a nivel nacional, es un traidor, y la casta y la corrupción se apoderaron del espacio. Hay que ver que el 90% de los que conforman el Gabinete Nacional vienen de otros partidos y hace años que están en la política”, definió.

En ese marco, sobre la labor legislativa señaló: “Yo planteé las diferencias al comienzo de la gestión y he tratado de mantenerme siempre en lo que yo prometía en la campaña provincial, que hice junto al ex candidato a gobernador Sebastián Etchevehere y que me tocó recorrer toda la provincia. Pero lamentablemente creo que el espacio La Libertad Avanza, perdió su identidad, al hacer una alianza con Juntos por el Cambio, y esto hizo que por mi propia voluntad yo quedase afuera de ese armado y yo no trabajé ni para la Libertad Avanza ni para Rogelio Frigerio”.

Consultado por el modo de articular políticas en ese contexto, planteó: “Si nos vamos a juntar con la casta, déjenme a mí decidir con qué casta me junto o con quién me junto. Yo he mantenido la palabra empeñada porque recorro bastante Entre Ríos y pregono que una Entre Ríos diferente es posible, siempre haciendo hincapié en una tercera fuerza y viendo y acompañando el surgimiento de nuevas propuestas nacionales basadas principalmente en lo que es el federalismo y la unidad nacional”.

“Yo creo que en este nuevo espacio que estamos tratando de instalar tiene que primar el diálogo, los consensos y por sobre todas las cosas algo que no pasa hoy que es el respeto. Creo en el respeto entre las personas y respetar al que no piensa igual que uno. Creo que este espacio que estamos tratando de consolidar en la provincia es un espacio de puertas abiertas que promueve una Entre Ríos diferente, dejando de lado lo individual para trabajar en un proyecto colectivo. También creo mucho en la gestión, sin gestión no hay futuro y creo que nuestra sociedad si hay algo que no quiere más son los gritos, los insultos, los agravios y hay que bajar el nivel de confrontación con aquel que no piense igual. Y en eso estoy trabajando en la provincia”, reveló.

Asimismo, cuestionó también el destrato del espacio político hacia Etchevehere: “Por eso le digo que lo primero que se perdió en el espacio fue la libertad; él fue el único candidato a gobernador que hubo en las elecciones del 2023 por el espacio y no haberlo tenido en cuenta y haberle dado por unos meses una oficina, creo que se minimizó muchísimo el trabajo que hizo Sebastián, que fue un trabajo durísimo para instalarlo a Milei en la provincia”.

Por otra parte, aseguró que sigue “siendo comerciante”: “Yo trabajo en mi negocio y actúo como una persona normal. Si bien soy diputado las 24 horas y hago mucho territorio y trabajo con las instituciones de toda la provincia, porque trato de legislar y estar acompañando a toda la provincia, nunca perdí mi forma de estar en mi negocio, como ciudadano. En los ratos libres que me hago sigo estando en mi negocio, sigo atendiendo gente, me sigo reuniendo con las instituciones intermedias, nunca perdí el contacto con mis pares”.

En ese marco, reconoció que “cuando me junto a hablar con ellos lo que veo es una profunda decepción en lo económico. Principalmente en una ciudad como Gualeguaychú, en un día de semana es una ciudad desierta, dentro de los comercios. Estaba leyendo recién que hay un 70% de capacidad hotelera reservada para el fin de semana largo, pero verdaderamente me preocupa mucho lo que está pasando en la fase económica, me preocupa mucho que la gente no llegue a fin de mes, y quizás lo que más me preocupa es la falta de empatía tanto del gobierno nacional como provincial hacia el ciudadano común. Yo creo que esto hay que revertirlo”.

Reforma previsional y otros temas

Consultado sobre su postura frente a la idea de reformar el sistema previsional que impulsa el gobierno provincial, aclaró: “No me gusta opinar mucho ni hablar de los temas cuando ni siquiera se ha visto el proyecto. Sé que se ha presentado lo que antes era un borrador, que ahora se lo conoce como vectores, y creo que es la sociedad entrerriana que con sus impuestos sostiene y mantiene al Estado entrerriano. Creo que es necesaria alguna reforma en el sistema jubilatorio, pero está faltando que nos pongamos de acuerdo o lograr los consensos necesarios para que esta reforma salga con un mínimo perjuicio tanto para los aportantes de hoy como para los jubilados”.

“Lo que más veo con dificultad es que para jubilarse hoy se toma el promedio de los últimos 10 años y uno de los vectores dice que se iba a tomar el promedio de los últimos 30 años y eso va a hacer que la jubilación baje, porque no es lo mismo el escalafón que usted puede tener en los últimos 10 años al que tenía cuando empezó su actividad en el Estado, quizás siendo muy joven, y seguramente empezó en un escalafón muy abajo, y si se va a tomar el promedio de los últimos 30 años eso va a hacer que en vez de con un 82%, seguramente va a rondar en 67, un 70%”, advirtió.

Sobre su relación con el gobernador Rogelio Frigerio, admitió que “hay una relación muy limitada. Como yo no formé parte de la alianza que se hizo para las elecciones de 2025, es como que he quedado rezagado. Pero en esta provincia hoy es muy difícil gestionar. No hay respuesta por parte de la mayoría de los funcionarios. Son muy raras excepciones los que solucionan los temas que verdaderamente le interesan al común de la gente. Diría que los puedo contar con los dedos de una mano. Este es un gobierno alejado de la ciudadanía y sin empatía. Y todo se hace más difícil de gestionar por este motivo”.

Agregó que tampoco tiene contacto con el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, porque “ha optado por gobernar sin la representación”. “Nosotros somos cuatro diputados los que representamos a Gualeguaychú en la Cámara y que yo sepa, no tiene contacto fluido con ninguno. Conmigo, más de compartir los actos, me encantaría que me llamara y me dijera a ver qué podemos hacer juntos por Gualeguaychú, pero hasta el día de hoy no lo he logrado. Eso no quiere decir que yo no tenga relación con otros intendentes”, indicó.

Y agregó: “Tengo buena relación con mis pares diputados, presento proyectos con todos los diputados de la provincia, del oficialismo, de la primera oposición y de la segunda oposición. No tengo ningún tipo de problema. Después tengo relación con el intendente de Urdinarrain, de Aldea San Antonio, de Larroque, de Pueblo Belgrano, de Rosario del Tala. Me refiero a funcionarios tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Si bien me atienden todos el teléfono, todos me conocen y tengo una relación de cordialidad, a lo que me refiero es que cuesta mucho gestionar porque no se solucionan los inconvenientes o”.

En otro orden, dijo que está en contacto con instituciones como comisarías o centros de salud: “De estar en contacto y preguntarle a ver qué es lo que están necesitando, qué necesitan para su vehículo, en qué podemos gestionar, lo hago permanentemente. Creo que esa es la función de los legisladores, de estar permanentemente en contacto con la gente y ver de qué manera podemos gestionar. Pero no solo pasa por ahí, también pasa por gestionar para los clubes de barrio, que son la principal contención social; me reúno permanentemente con gente de las diferentes escuelas y colegios; el miércoles estuve gestionando por banderas de izar y de flameo para el Colegio Nacional, etc.”

Aseguró que los diputados “no tenemos ningún tipo de subsidio y ningún tipo de pago extra; yo de mi sueldo tengo que pagarme el combustible, el hotel, la comida; tenemos el sueldo nada más y tenemos un pequeño monto destinado a los contratos de las personas que nos acompañan”. Especificó que “son alrededor de 3.900.000 pesos por mes y con ese dinero yo le pago al abogado que está conmigo, al contador y otros”.

“Lo único que nosotros tenemos son los contratos de asesores que en un momento se nos pidió incluso hasta bajar el número. Yo al monto que me daban, que no lo cobramos nosotros, lo cobran los asesores, trataba de dividirlo en la mayor cantidad para ayudar a la mayor cantidad de gente, no solo con el asesor contable que está conmigo en la Cámara, sino está la gente que me ayuda acá en la ciudad, que recorre las instituciones, la gente que está en la oficina dándome una mano, y trato de colaborar con bolsones con comida para los merenderos y de estar presente en lo que es el día a día de la sociedad de Gualeguaychú. Y la verdad, me dijeron que eran muchos, porque yo dividía en ocho o nueve lo que me daban y tuve que recortarlo a no más de cinco personas. Pero el monto siempre es el mismo y es el mismo monto para todos los diputados”, explicó.

Pedidos de informe sin respuesta

El legislador confirmó que presentó un pedido de informe sobre las actividades de la cantera Donda y lamentó: “Presenté varios pedidos de informe, pero lamentablemente hay una característica de este gobierno que no contesta los pedidos de informe en tiempo y forma. El último pedido de informes lo presenté el viernes pasado sobre la atención en Gualeguaychú del Banco de Entre Ríos, porque es una ciudad que ronda los 120.000 habitantes y tiene una sola sucursal porque la otra que había la cerraron”.

Perspectiva electoral para 2027

Consultado por los armados políticos para las elecciones del año próximo, analizó: “Hay que ver qué hace el peronismo y qué hace Frigerio con su unión o su alianza con La Libertad Avanza. Estaba leyendo que buscan hacer una boleta nacional que no les permita a los gobernadores desdoblar las elecciones, entonces creo que ahí habrá un arrastre de las principales figuras a nivel nacional. Si no pasara esto en Entre Ríos, las elecciones se adelantarían para el mes de mayo o junio y queda muy poco tiempo para hacer los armados. Lo estoy viendo con expectativas”.

Sobre una posible reelección de la banca, refirió: “Yo creo que la política es una herramienta fundamental para transformar la vida de la gente. Lamentablemente me tocó de grande poder entrar en política y no le he podido dar soluciones a los pedidos de la comunidad, no solo de mi ciudad sino de los entrerrianos. Yo estoy trabajando para tener una tercera fuerza representativa en la provincia, y estoy trabajando como cabeza para lograrlo. La estamos armando como partido provincial, soy uno de los referentes, y estamos muy cerca de lograrlo”.

“Si bien estamos trabajando en silencio, estamos trabajando a paso firme y creo que en el corto tiempo vamos a estar representando a varios sectores porque estoy hablando con algunos diputados que están en la actualidad, para ver si me acompañan en la conformación de este nuevo espacio, que sería un espacio de centro”, concluyó.