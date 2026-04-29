Principales faenas, consumo y precios: la actividad avícola sigue posicionando a la provincia

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), elaboró un informe sobre la evolución de la actividad avícola, bovina y porcina en la provincia, que analiza en conjunto la faena, la existencia de animales, los precios y el consumo de carnes.

Entre los principales resultados, se destaca que Entre Ríos continúa consolidándose como un actor clave en el sector avícola nacional, al concentrar cerca del 50% de la faena del país y más del 60% de las granjas de pollo parrillero. Si bien la actividad mostró fluctuaciones en los últimos años, en 2025 registró una leve recuperación del 1% respecto del año anterior; no obstante, aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en 2021.

Por su parte, la faena porcina exhibe un crecimiento sostenido desde 2021, alcanzando en 2025 su máximo con más de 412 mil cabezas faenadas. En tanto, la faena bovina presenta un comportamiento más volátil tras un período de crecimiento hasta 2023, sufrió una caída en 2024 del 14% respecto del año anterior y luego una recuperación parcial del 6% en 2025.

En relación con la existencia de animales, los últimos datos muestran un incremento del stock bovino, con más de 4,4 millones de cabezas en la provincia, y un aumento moderado en la cantidad de porcinos, que supera los 566 mil animales.

El informe también analiza la evolución de los precios de las carnes, evidenciando un fuerte aumento en diciembre de 2023, seguido por una caída en términos reales durante 2024. Hacia fines de 2025, la carne vacuna volvió a encarecerse en relación con el pollo y el cerdo, ampliando la brecha de precios entre estas alternativas.

Este comportamiento de los precios impacta directamente en el consumo. A partir de estimaciones basadas en datos nacionales y proyecciones poblacionales provinciales, se observa una reducción en la brecha entre la carne bovina y la porcina mientras que en 2021 se consumían 3,1 kg de carne vacuna por cada kilo de cerdo, en 2025 esta relación desciende a alrededor de 2,5 kg, evidenciando una mayor participación relativa de la carne porcina. En tanto, el consumo de carne aviar se mantiene prácticamente equivalente al de carne bovina, con una relación cercana a la unidad.

En este contexto, el informe concluye que se está produciendo una reconfiguración en los patrones de consumo de los hogares entrerrianos, con una mayor diversificación hacia proteínas más accesibles. Este proceso responde, en gran medida, a la evolución de los precios relativos y refleja una adaptación de las familias para sostener el consumo de carne.

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