Básquet: Sionista perdió en Santa Fe y dejó pasar una buena oportunidad

Sionista perdió en Santa Fe y dejó pasar una buena oportunidad en la Liga Federal de Básquet.

El Centro Juventud Sionista perdió por 76 a 65 en su vista a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. De esta manera, el Centro dejó escapar una buena oportunidad de lograr un triunfo significativo para subir más en las posiciones.

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, de campaña irregular, estaba obligado a ganar. Lo hizo y ahora quedó con tres triunfos y cinco derrotas. Sionista, también con altibajos, retrasó pretensiones con esta caída y quedó con cuatro triunfos y misma cantidad de derrotas.

En un partido de poco vuelo, el local fue de menor a mayor y construyó el triunfo con su defensa aguerrida que no le permitió a Sionista jugar cómodo, señala Paraná Deportes. La visita no tuvo la mejor noche, fue poco eficiente y anotó solo 65 puntos.

León Alfonso y Gonzalo Sabatini con 19 unidades cada uno fueron los goleadores en Gimnasia, además de Jeremías Salvatelli con 15 tantos y 11rebotes.

En el Centro, en tanto, fue muy bueno lo de Nicolás Guaita con 26 puntos, más otros 15 tantos de Franco González.