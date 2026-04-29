En Corrientes secuestraron 300 ampollas de fentanilo y detuvieron a un hombre

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina permitió el secuestro de 300 ampollas de fentanilo en la provincia de Corrientes. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial 34, en cercanías del límite con Misiones, y representa el primer caso vinculado a esta sustancia detectado en territorio correntino.

El hecho ocurrió durante tareas de patrullaje del Escuadrón 47 Ituzaingó, en inmediaciones del cementerio Santo Tomás. En ese contexto, los efectivos detuvieron un vehículo tipo taxi conducido por un hombre oriundo de Posadas. Durante la inspección inicial, los gendarmes detectaron a simple vista cajas con la inscripción fentanilo, lo que encendió las alarmas.

Ante la sospecha de una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, se procedió a una requisa más exhaustiva del rodado, donde finalmente se hallaron las 300 ampollas en el piso de los asientos traseros, publicó El Litoral de Corrientes.

Investigación por posible tráfico ilegal

Según los primeros datos de la causa, las ampollas de fentanilo habrían sido fabricadas en un laboratorio de Paraguay. Esta información abrió una nueva línea investigativa vinculada al posible desvío del circuito legal de medicamentos.

El fentanilo es un potente analgésico opioide de uso médico, pero su circulación fuera de los canales habilitados puede representar un grave riesgo sanitario y estar asociada a redes de narcotráfico.

Fuentes de la investigación indicaron que el cargamento podría tener como destino el mercado ilegal, aunque aún se trabaja para determinar el recorrido completo de la sustancia.

Intervención judicial y avance de la causa

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que imputó al conductor del vehículo durante una audiencia realizada el 21 de abril. Por disposición del juez interviniente, el sospechoso permanece con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente continúa abierto y busca establecer el origen del cargamento de fentanilo, su destino final y posibles conexiones con organizaciones criminales, incluso a nivel internacional.