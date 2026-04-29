Boleas de cara a las paritarias: "Vamos dando lo que podemos"

El Gobierno de Entre Ríos convocó a paritarias a los gremios estatales para el próximo miércoles 6 de mayo; y a los docentes, para el jueves 7. De cara a la reunión, el ministro de Economía Fabián Boleas destacó que la oferta será acorde a las posibilidades de las cuentas públicas.

“Se ha convocado a paritarias. El Gobierno va a llevar a esa mesa paritaria la propuesta. Será compartida en paritaria“, aclaró Boleas, sin brindar detalles de la propuesta.

En esa línea, remarcó: “Vamos dando lo que podemos y lo que podemos comprometernos porque estamos convencidos de que podemos cumplir. En ese marco será la oferta que se haga dentro de la paritaria”.

Reuniones

Fueron convocados para el próximo miércoles 6 de mayo a las 15, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).