El gobierno consiguió otros USD 700 millones para pagar la deuda

En una licitación de deuda clave, el gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 700 millones mediante la emisión de dos bonos en dólares y, en simultáneo, adjudicó $8,11 billones tras recibir ofertas por $9,19 billones, lo que representó una renovación del 102,15% sobre los vencimientos del día. El menú de instrumentos abarcó desde letras capitalizables en pesos hasta bonos en dólares, con los títulos hard dollar AO27 y AO28 como los de mayor atención del mercado.

El foco principal de la jornada estuvo en los dos Bonares. El AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó por USD 350 millones a una TIREA del 5,16% (equivalente a una tasa nominal anual de 5,04%). El AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028, también captó USD 350 millones, pero a una tasa sustancialmente más alta: 8,77% de TIREA (8,44% TNA), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año.

En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa. Cabe destacar que el miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28 al precio de corte fijado este martes, con un cupo adicional de USD 100 millones por tramo.

La semana pasada, el equipo económico amplió la acumulación del cupo de emisión de sus bonos en moneda extranjera en las licitaciones de deuda pública. La medida apunta a acelerar la acumulación de dólares de cara al vencimiento de USD 4.300 millones previsto para principios de julio de 2026. Hasta ahora, las subastas de los Bonares tenían un techo de USD 150 millones por título en la primera rueda.

El nuevo esquema eleva ese límite en USD 200 millones por instrumento, lo que lleva el monto máximo posible a USD 900 millones por licitación, siempre que la demanda de los inversores acompañe.

Uno de los rasgos salientes de la última licitación fue la tendencia a la baja en las tasas que el Tesoro logró en cada nueva colocación, algo que no ocurrió este martes. El Bonar 2027 debutó con una adjudicación de USD 250 millones al 5,74%, y en la segunda rueda repitió monto pero con un costo financiero menor, del 5,45 por ciento.

En la tercera subasta, el instrumento captó USD 247 millones, mientras que el Bonar 2028 hizo su primera aparición con USD 184 millones colocados. En la ronda anteúltima ronda, ambos títulos se adjudicaron por USD 250 millones cada uno, con tasas del 5% y 8,20%, respectivamente.

No inyectó pesos

En el segmento en pesos, el equipo económico evitó inyectar pesos al mercado, al entender que las tasas de interés se encuentran en un nivel aceptable. Mediante esta estrategia, el Tesoro absorbe parte de los pesos que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar reservas y, en paralelo, regula el flujo monetario para evitar saltos de la inflación y el tipo de cambio.

En cuanto a los instrumentos licitados, la LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6) concentró la más del 60% de la adjudicación: $4,94 billones a una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una TIREA del 28,32 por ciento. El resto de los títulos en moneda local se distribuyó entre cuatro instrumentos.

El bono CER a septiembre de 2028 (TZXS8) recibió $1,04 billones a una TIREA del 8,41%, mientras que el bono TAMAR a agosto de 2028 (TMG28) captó $1,03 billones con un margen de 6,90% sobre esa tasa de referencia.

Por otra parte, el bono DUAL CER/TAMAR +3% con vencimiento en junio de 2029 (TXMJ9) se adjudicó por $0,95 billones a una TIREA del 7,31%.

En el extremo más corto del segmento en moneda local, el título dólar linked al 30 de junio de 2026 (D30S6) captó apenas $0,16 billones a una TIREA del 2,52 por ciento.

“El menú de esta licitación muestra una clara intención de extender duration y despejar vencimientos de 2026 y 2027. Hay un único instrumento corto y una fuerte presencia de instrumentos a 2028 y 2029, incluyendo opciones duales que combinan cobertura de tasa e inflación", analizó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital horas antes de conocerse el resultado de la subasta.

Y agregó: “Este tipo de estrategia solo es posible en un contexto de compresión de tasas. Además, el esquema de conversión apunta a canjear vencimientos de corto plazo hacia tramos más largos, lo que refuerza la señal de que el Tesoro está aprovechando el contexto actual para ordenar el perfil de deuda”.

Fuente: Infobae.