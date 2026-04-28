“Tierra Viva”: Ara Diez inaugura una muestra que vuelve a la materia orgánica en La Hendija

El espacio La Hendija Arte Contemporáneo será escenario de la inauguración de “Tierra Viva”, una exposición de la artista visual Ara Diez que propone una exploración sensible de la pintura a partir de pigmentos naturales. La apertura tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 20, con entrada libre y gratuita.

La muestra reúne una serie de diez obras realizadas con materiales orgánicos, donde los colores surgen de elementos cotidianos como la cúrcuma, la cebolla o el café. En este enfoque, la pintura se aleja de los procesos industriales para reconectar con su origen: la materia viva, en constante transformación.

Según plantea la propia artista, el trabajo busca destacar la riqueza cromática que ofrece la naturaleza, muchas veces invisibilizada en la vida diaria. Cada pieza es resultado de procesos experimentales que aportan una cualidad única, efímera y dinámica, al tiempo que abren una reflexión sobre lo artesanal, el respeto por el entorno y la posibilidad de crear desde lo simple.

“Tierra Viva” se inscribe así en una línea de pensamiento que vincula arte y sustentabilidad, proponiendo una mirada crítica y poética sobre los modos de producción y el vínculo con lo natural. La exposición invita no sólo a observar, sino también a reconfigurar la percepción, poniendo en valor aquello que suele pasar desapercibido.

Ara Diez, artista emergente de la escena local, desarrolla una práctica que cruza distintos soportes —tela, madera, vidrio— y extiende el gesto pictórico hacia objetos cotidianos y espacios murales. Su formación combina instancias académicas y experimentales, y su recorrido incluye exposiciones, intervenciones en vivo y el desarrollo de su emprendimiento “Frida Pinturas”, orientado a la circulación del arte en formatos accesibles.

La muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 18.30 a 20.30, hasta el 30 de mayo en el Centro Cultural La Hendija, en Gualeguaychú 171 de Paraná.