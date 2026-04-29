Este viernes habrá peña folclórica en Almacén de los 33

El espacio cultural Almacén de los 33 llevará adelante una nueva edición de su tradicional peña con motivo de festejar el Día del Trabajador este viernes 1 de mayo. El evento comenzará a partir de las 21 en las instalaciones del espacio ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges, en la ciudad de Paraná. La propuesta artística central estará a cargo del Dúo Sendero, que se presentará con el objetivo de brindar un marco de música y baile folclórico para compartir una jornada de celebración.

En el aspecto gastronómico, la peña diseñó una carta temática acorde a la fecha patria y popular. El menú sugerido para la noche tendrá un costo de $15.000 e incluye una porción de locro casero, aunque también se ofrecerá como alternativa guiso de lentejas para aquellos comensales que prefieran una opción distinta. Ambas propuestas se servirán acompañadas por empanadas y vino.

Asimismo, desde la organización aclararon que la cantina habitual del almacén permanecerá abierta durante toda la velada, poniendo a disposición su carta de comidas y bebidas de todos los días.

Según informaron, la actividad contará con una modalidad de entrada libre bajo el formato de contribución a la gorra, sugiriendo un aporte de $4.000 para apoyar el trabajo de los músicos.