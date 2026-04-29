Abrepalabras lanza su nueva agenda de talleres de escritura

El espacio de formación y expresión Abrepalabras dio a conocer su cronograma de talleres de escritura para la presente temporada, orientados a diversos perfiles de alumnos y con distintas modalidades de cursado. Las actividades se desarrollan de manera quincenal durante los días lunes, martes y viernes en formatos presenciales y virtuales, dependiendo de la propuesta elegida.

La iniciativa es coordinada por un equipo interdisciplinario de facilitadoras y busca ofrecer herramientas de expresión artística y acompañamiento grupal.

Dentro de la programación, destaca el taller de escritura creativa denominado Nada más que el aire quieto: otoño, el cual cuenta con dos alternativas de cursada para facilitar el acceso de los interesados. Los días lunes, en el horario de 18:30 a 20:30, la actividad se realiza de forma virtual, mientras que los viernes se dicta bajo la misma franja horaria de manera presencial, en el espacio ubicado en Urquiza 1691.

En este espacio, facilitado por Cynthia Rodriguez, está dedicado a abordar textos de diversos autores y géneros, tales como poesía, no ficción, biografías, ensayos y microrrelatos. El enfoque del taller consiste en utilizar estas lecturas como disparadores para que cada integrante pueda amasar sus propias palabras y comenzar a producir los relatos y textos que desea contarse a sí mismo y a los demás.

Por otro lado, la agenda incluye una propuesta específicamente diseñada para la población de adultos mayores bajo el nombre de Tinta y tiempo. Este taller de escritura para personas mayores de 60 años se dicta los martes de 10:30 a 12 de forma presencial y está a cargo de Ayelén Bondi y Laura Ramírez Carrivali. La metodología de este espacio parte de la premisa de que el tiempo no representa una pérdida, sino una trama subjetiva compuesta por recuerdos, escenas y silencios. Desde este punto, la escritura es la herramienta necesaria para organizar y resignificar la experiencia vivida.

Finalmente, la oferta de Abrepalabras se completa con el taller de escritura terapéutica titulado Para hacer dulce, coordinado por Liz Meza. Este espacio presencial tiene lugar los martes de 16:30 a 18 y busca trabajar con aquellas vivencias que resultan difíciles de comprender o nombrar con el paso del tiempo. La propuesta busca que los alumnos puedan hacer algo productivo con los recuerdos, abordándolos con cuidado y en compañía de otros para transformar esas experiencias en un material nuevo.