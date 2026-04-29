Patronato renovó el contrato de Valentín Pereyra hasta fines de 2027

Patronato renovó el contrato de Valentín Pereyra hasta diciembre de 2027, según anunció este miércoles a través de sus redes sociales. El futbolista surgido en el predio La Capillita firmó en las oficinas del club y grabó un video para las cuentas oficiales de la institución.

Pereyra viene de ser titular en el empate sin goles del equipo dirigido por Marcelo Candia ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger, por la 11ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Allí, disputó su octavo partido de la temporada 2026 sobre un total de 11 presentaciones.

Nacido el 18 de abril de 2002, el volante ofensivo ha disputado 85 partidos oficiales en la Primera de Patronato, contando competencias nacionales e internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2023. Convirtió un gol ante Arsenal de Sarandí, el 17 de agosto de 2025, en el estadio Grella.

Mientras, el plantel Rojinegro continúa con sus entrenamientos en el predio La Capillita para recibir a Nueva Chicago, el domingo desde las 16, con arbitraje de Fabricio Llobet, por la 12ª fecha de la Primera Nacional.