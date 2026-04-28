Concejales de JxER se reunieron con el Comité de Emergencia por la situación de los arroyos y barrancas

Integrantes del Comité Técnico recibieron en la Casa de la Costa al bloque opositor tras un pedido formal de audiencia. Durante el encuentro, los concejales accedieron a información sobre el estado de la normativa sanitaria, de estabilidad y socioambiental declarada en noviembre. Exigieron precisiones acerca del plan de obras y el destino de los fondos para mitigar riesgos en zonas críticas de la ciudad de Paraná.

Este martes, concejales del bloque Juntos por Entre Ríos participaron de una reunión de trabajo con integrantes del Comité Técnico de Emergencia, organismo creado tras la sanción de la Ordenanza Nº 10.267 que declaró la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental en sectores de arroyos y barrancas de la capital provincial.

La reunión fue solicitada formalmente por los ediles opositores con el objetivo de acceder a información precisa sobre la implementación de la norma, sancionada en noviembre pasado ante la persistencia de riesgos en áreas vulnerables.

En ese marco, los concejales destacaron la necesidad de conocer en detalle la conformación técnica del Comité, así como también las tareas de relevamiento, saneamiento e intervención que se hayan llevado adelante hasta el momento.

Asimismo, consultaron por el plan de acción en ejecución, las inversiones realizadas y los criterios de priorización adoptados para atender las zonas más comprometidas, en línea con lo establecido por la normativa vigente.

La ordenanza contempla la posibilidad de intervenir en sectores críticos, priorizar situaciones de emergencia y asignar recursos municipales para mitigar riesgos que afectan a viviendas, infraestructura y la conectividad vial.

Durante el encuentro, los integrantes del Comité expusieron un diagnóstico general y señalaron que la ciudad presenta una morfología que favorece el rápido drenaje del agua, pero que al mismo tiempo genera erosión e inestabilidad en barrancas y arroyos. Advirtieron además que este escenario se ve agravado por factores climáticos, como la transición hacia un posible evento “El Niño”, que incrementaría las precipitaciones y, con ello, el riesgo en zonas vulnerables.

En ese marco, explicaron que el abordaje de la emergencia se organiza en dos etapas: una primera de contingencia, centrada en atender situaciones críticas y garantizar el escurrimiento del agua, y otra de reconstrucción, orientada a intervenciones de fondo. Indicaron que ya se ejecutan obras puntuales en distintos sectores de la ciudad, aunque reconocieron que se trata de respuestas parciales frente a una problemática estructural que requiere mayor planificación y recursos a largo plazo.

Por su parte, los concejales de Juntos por Entre Ríos remarcaron la necesidad de acceder a información técnica precisa para realizar un seguimiento efectivo de la emergencia. En ese sentido, solicitaron mapas de riesgo actualizados, relevamientos de familias afectadas y definiciones claras sobre los protocolos de actuación, además de plantear la importancia de fortalecer la articulación con la Provincia para ampliar la capacidad de respuesta.

“Nuestro rol es velar por la correcta implementación de las herramientas que el Concejo otorga al Ejecutivo. Por eso planteamos la importancia de tener certezas sobre la planificación y el cumplimiento de los objetivos de prevención”, señalaron.