Sóftbol: Argentina le ganó a Colombia y dio un paso importante en el Mundial U23

Argentina le ganó a Colombia y dio un paso importante en el Mundial U23 de Sóftbol de Sincelejo.

La selección U23 de softbol masculino de Argentina consiguió un triunfo importante para seguir en carrera y quedar cerca de la clasificación a la Súper Ronda del Mundial U23 que se está jugando en la ciudad de Sincelejo, Colombia.

Este martes por la noche, la Albiceleste superó al seleccionado local por 8 carreras a 0 para recuperarse y alcanzar la segunda victoria en el certamen ecuménico en tierras colombianas.

Ahora Argentina, que cuenta con varios jugadores paranaenses en el plantel, registra en el Mundial dos victorias y dos derrotas, ubicándose cuarta en la Zona A de este campeonato.

Este miércoles, Argentina enfrenta a Sudáfrica, desde las 19, con la necesidad de ir por un triunfo con la premisa de instalarse en la siguiente instancia de la competición.

En cuanto al partido, Argentina sentenció el partido con seis carreras en la tercera entrada, conectando cinco hits, incluyendo el jonrón de Poblete. Añadieron dos más en la cuarta, destacando el cuadrangular solitario de Luna.

Nahuel Saenz se adjudicó la victoria, lanzando un partido de cinco entradas en el que solo permitió un hit y ponchó a 10 bateadores.

El único hit de Colombia llegó con un sencillo de Duan García al inicio de la cuarta entrada.