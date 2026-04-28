Villa Elisa también regula por ordenanza el uso de monopatines y bicicletas eléctricas

Villa Elisa dio un paso hacia la regulación de nuevas formas de movilidad urbana. El Concejo Deliberante de esa ciudad sancionó la ordenanza Nº 2270, una norma que establece por primera vez un marco específico para el uso de monopatines eléctricos y bicicletas con asistencia eléctrica, dispositivos cada vez más visibles tanto en el tránsito cotidiano como en espacios recreativos de la ciudad.

La iniciativa que reprodujo El Entre Ríos surge, según se desprende del texto aprobado, ante la “incorporación creciente de nuevos medios de transporte” y la necesidad de fijar reglas claras que garanticen la convivencia en la vía pública. La normativa reconoce a estos vehículos como una alternativa “sustentable y de bajo impacto ambiental”, pero advierte que su uso -muchas veces recreativo y con presencia de menores- requiere regulación para evitar riesgos.

Entre los puntos centrales, se establece que solo podrán conducir estos vehículos personas mayores de 16 años de edad, marcando un límite claro frente a su uso extendido entre adolescentes. Además, se define dónde podrán circular: exclusivamente por ciclovías y bicisendas, o en su defecto por la calle, sobre la mano derecha. Queda expresamente prohibido hacerlo por veredas o por los paseos de las avenidas principales, una práctica frecuente en la actualidad.

La normativa también incorpora exigencias de seguridad obligatorias. Todo conductor deberá utilizar casco, llevar indumentaria reflectiva durante la noche y respetar las normas de tránsito y la prioridad peatonal. A esto, se suman requisitos técnicos mínimos: los vehículos deberán contar con sistema de frenos, luces (blanca delantera y roja trasera) y timbre o bocina.

En cuanto a la velocidad, la ordenanza fija un tope de 25 kilómetros por hora para la circulación en la vía pública. Asimismo, prohíbe transportar acompañantes en los dispositivos de movilidad personal, salvo en aquellos diseñados específicamente con más de una plaza.

Otro aspecto contemplado es el ordenamiento del espacio urbano: estos vehículos deberán estacionarse en lugares destinados a bicicletas u otros espacios habilitados, evitando obstrucciones en veredas, rampas o accesos a viviendas.

El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en multas, retiro del vehículo o incluso la inhabilitación para circular, según determine la reglamentación que deberá dictar el Ejecutivo.

Como complemento, la norma habilita a desarrollar campañas de concientización en conjunto con instituciones educativas y de prevención, con el objetivo de promover un uso responsable de estos medios de transporte.

La ordenanza entrará en vigencia el 1º de agosto de 2026, dando un plazo para su difusión y adaptación. Con esta medida, Villa Elisa se suma a otras ciudades del país que ya avanzaron en la regulación de la micromovilidad, un fenómeno en crecimiento que plantea nuevos desafíos para la seguridad vial y la convivencia urbana.

Como ya publicó oportunamente Ahora, Gualeguaychú también dio un paso similar al aprobar una ordenanza de regulación.