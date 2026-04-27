Teté Coustarot llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand

La exmodelo y conductora Teté Coustarot pasó por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 y dialogó con la Agencia Noticias Argentinas sobre el presente de la industria de la moda y brindó detalles sobre el estado de salud de su gran amiga, Mirtha Legrand.

“Está mucho mejor. Está bárbara”, mencionó sobre la salud de la diva de los almuerzos. Sin embargo, justificó la ausencia de la conductora en la ceremonia debido a las condiciones climáticas: "Con este día, imaginate que no puede venir. Ella está en mi terna; ojalá que gane ella, eso es todo lo que te digo", confesó con afecto.

Consultada por el esperado regreso de Legrand a la pantalla, Coustarot confirmó que la vuelta será cuando el equipo médico dé el visto bueno: "Volverá cuando esté mejor, el médico le diga y se le vaya el catarro".

Por otra parte, Teté aprovechó el micrófono para pedir por el sector que la vio nacer profesionalmente y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de los diseñadores locales.

"Estoy contenta y feliz de pasar una noche con toda la gente de la moda, que ha sido mi medio de vida durante muchos años. Me parece que en este momento hay que apoyarlos más que nunca porque están pasando situaciones complejas", señaló sobre la crisis que atraviesa el rubro textil y de diseño en el país.

Fuente: Noticias Argentinas.