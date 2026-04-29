TC Pick Up: Werner, al selecto grupo de los ganadores multimarca

Apenas tres carreras le llevó a la marca Foton lograr su primera victoria en el TC Pick Up. El éxito fue de la mano del paranaense Mariano Werner, la marca de origen chino se convirtió en la séptima que consigue ganar en la categoría, luego de Nissan, Volkswagen, Toyota, Ford, Chevrolet y Fiat.

El entrerriano, que desde su debut en 2020 había desarrollado toda su campaña en el TCPK con Toyota, este año apostó por el proyecto respaldado por el Grupo Corven, representante en Argentina de Foton.

Las 12 primeras victorias de Werner en TC Pick Up fueron con una Hilux y lo posicionaron como el segundo piloto más ganador en la historia de la categoría, sólo superado por Juan Pablo Gianini, que tiene 20, todas con una Ford Ranger.

Al ganar con Foton el pasado fin de semana, el campeón 2023 de TCPK pasó a integrar el pequeño grupo de pilotos que ganó representando a más de una marca en las camionetas, señala el informe de Campeones.

El resto de los corredores

El ganador que venció con más marcas fue Valentín Aguirre, que suma cinco triunfos en 45 carreras en TC Pick Up. El arrecifeño, que actualmente no corre en la categoría, se impuso dos veces con una Nissan Frontier, ambas en La Plata durante la temporada 2019; dos con una VW Amarok en 2022, una en el “Roberto Mouras” y la otra en Posadas, mientras que la última fue en La Plata 2024, cuando ganó con una S10 y le dio la primera victoria a Chevrolet en TCPK. Sus cuatro primeros éxitos fueron con el JP Carrera y el último, con el Canning Motorsports.

Diego Ciantini logró dos triunfos con la Toyota Hilux del Midas Carrera Team en 2021: La Plata y El Villicum. Y su última victoria en el TC Pick Up, donde disputó un total de 28 carreras, fue con una VW Amarok del JP Carrera. Mauricio Lambiris, quien al igual que Aguirre y Ciantini no está compitiendo este año en la categoría, completa el póquer de ganadores multimarca. El uruguayo ganó dos de sus 38 competencias en TCPK: una con la Ford Ranger del Alejandro Garófalo Motor Sport en La Plata 2020 y la otra con una Nissan Frontier del Alifraco Sport en Viedma 2023.

A su vez, con el triunfo conseguido al mando de la Foton Tunland G7 en el “Mouras”, Werner sumó una nueva marca automotriz (la sexta) a su palmarés en el automovilismo nacional.

Ford sigue liderando la estadística personal del entrerriano, con 32 victorias: 28 en Turismo Carretera, tres en TC Pista y una en TC Mouras. Con Toyota festejó en 17 ocasiones: 12 en TCPK y cinco en TC2000.

Y Fiat completa el podio, ya que con ella ganó cuatro veces en TN y una en TC2000. Además, triunfó con Peugeot (tres en TC2000 y una en TN) y con VW (una en TN).