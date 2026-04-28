Concordia definió su agenda para el próximo fin de semana largo

La ciudad de Concordia se alista para recibir visitantes durante el primer fin de semana largo de mayo con una agenda turística que combina historia, naturaleza, gastronomía, termas y actividades recreativas. Ubicada a orillas del río Uruguay, la localidad entrerriana busca consolidarse como uno de los destinos destacados de la región para escapadas cortas.

Con una variada oferta de paseos y experiencias, Concordia propone alternativas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, incluyendo recorridos culturales, circuitos guiados, turismo aventura y espacios para el descanso.

Desde el municipio destacaron que el destino se encuentra a solo 45 minutos de vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery, lo que amplía las posibilidades para visitantes provenientes de Buenos Aires y otras ciudades del país.

Agenda especial para el fin de semana largo

Entre las principales propuestas figura la visita al emblemático Castillo San Carlos, que abrirá con recorridos guiados sábado y domingo de 9 a 19. También se podrá conocer el Sitio Histórico Naranjal de Pereda, con visitas de viernes a domingo entre las 16 y las 18.

El viernes 1 de mayo a las 10 se realizará una jornada de avistamiento de mariposas en el Parque San Carlos. Además, habrá Circuito Arquitectónico Nocturno con Linterna el jueves 30 y el sábado 2, incluyendo ingreso a Casa Loyola, residencia familiar construida en 1918.

En el plano deportivo, el Autódromo Ciudad de Concordia será sede de la tercera fecha del TC2000, sumando una alternativa para los fanáticos del automovilismo.

Termas y bienestar

Uno de los grandes atractivos de la ciudad continúa siendo el turismo termal. Concordia cuenta con tres complejos destacados:

Termas Concordia , con piscinas de aguas cálidas y frías, hidromasajes y espacios de relax.

, con piscinas de aguas cálidas y frías, hidromasajes y espacios de relax. Termas del Ayuí , que incorpora parque acuático y opciones recreativas.

, que incorpora parque acuático y opciones recreativas. Termas Punta Viracho, con entorno natural y vistas al lago Salto Grande.

Naturaleza, río y aventura

Las playas sobre el río Uruguay y el lago Salto Grande ofrecen escenarios ideales para actividades náuticas, paseos en catamarán y pesca deportiva con guías especializados.

También se suman propuestas de turismo rural con días de campo, senderismo, cabalgatas y avistaje de aves. Para quienes buscan experiencias diferentes, se ofrecen vuelos de bautismo para observar la ciudad desde el aire.

Paseos urbanos y gastronomía

La Costanera de Concordia aparece como otro de los puntos fuertes del destino, con senderos peatonales, bicisendas, miradores y una creciente oferta gastronómica de bares y restaurantes con vista al río.

La identidad culinaria local se nutre de productos regionales como pescado de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos. Además, las bodegas y viñedos de la zona permiten degustaciones de variedades como Tannat, Merlot y Marselan.

Patrimonio cultural

Entre los espacios para visitar figuran el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales, el Centro Cultural Salto Grande y los centros interpretativos del Castillo San Carlos y Costa Ciencia.

Con esta combinación de propuestas, Concordia busca posicionarse como una de las opciones más completas de Entre Ríos para una escapada durante el próximo fin de semana largo.