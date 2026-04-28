“Es un homenaje a nuestra tierra”: Maluma adelantó su nuevo álbum

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, compartió las primeras visuales de su nuevo álbum “Loco x volver” en redes sociales. Su nuevo proyecto se estrenará el próximo 15 de mayo.

A través de un posteo en redes sociales, el colombiano adelantó que su nuevo trabajo de estudio lo llevó hacia lo más profundo de sí mismo: sus raíces y su cultura.

“Este álbum es un homenaje a nuestra tierra, nuestra gente, nuestra cultura y nuestros ancestros….. Gracias a todos por sus mensajes, hoy ha sido un día lindo y emotivo, sáquense porfa 5 minutos y se ven esta pieza. Agradecimiento infinito al equipo y a @stillz por creer y crear la visión”, explicó en su publicación.

Fuente: Noticias Argentinas.