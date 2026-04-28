Amenazas y violencia en nuestras escuelas

La sociedad argentina se encuentra conmocionada por las amenazas de tiroteo en escuelas de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? ¿De repente adolescentes y jóvenes estallaron? ¿Por qué pasa esto? ¿Es lógico que nos sorprenda y nos impacte?

Para analizar esta situación lo primero que debemos tener en cuenta es que los fenómenos sociales no obedecen a una sola causa, sino que por el contrario son multicausales.

Debido a esta situación se alzaron voces planteando que la escuela no está preparada para lidiar con este fenómeno, que es nuevo en cuanto a las amenazas, pero no es nuevo en cuanto a situaciones de violencia que se dan entre alumnos y alumnas. Si repasamos lo ocurrido años anteriores, aumentaron situaciones violentas reflejadas en peleas dentro o a la salida de las escuelas, amenazas, docentes alertando por bullyng, ciberbullyng y otras situaciones de acoso.

Esto se da en las escuelas, pero ¿se da solo en las escuelas? La respuesta a esta pregunta es que no, que la violencia escaló en la sociedad y entra a la escuela como ingresa todo lo que ocurre en la sociedad.

Ante las amenazas de tiroteos que mantiene en vilo a las familias, surgen voces que plantean la necesidad de más cargos en nuestros establecimientos educativos, cargos de psicólogos, psicopedagogos, etc. Llama la atención que ese reclamo no haya sonado con fuerza hace unas semanas cuando todavía no estaban las amenazas, pero el Poder Legislativo Nacional bajó el presupuesto educativo de un 6% a un 0,75%. Semejante baja del presupuesto, no solo impacta en la falta de material didáctico o de inversión en condiciones de seguridad e infraestructura en las escuelas, sino que también hace impensable la creación de nuevos cargos en el sistema educativo.

Y hablamos del presupuesto nacional porque entendemos que el sostenimiento del sistema educativo debe ser una corresponsabilidad de la Nación con las Provincias. El recorte nacional no es compensado de ninguna manera con fondos provinciales. Es más, la Provincia se lamenta en reuniones paritarias con los sindicatos docentes que cada vez baja más la coparticipación y la recaudación propia y que, por lo tanto, no hay dinero para aumentos salariales. Si no hay dinero para aumentos salariales, ¿lo habrá para nuevos y necesarios cargos para adecuar a nuestras escuelas a los tiempos actuales?

La recesión económica y la baja de presupuesto educativo tienen que ver con las enormes dificultades para dar respuesta al fenómeno de la violencia escolar que hoy vemos principalmente reflejada en las amenazas de tiroteos y otras formas de la violencia de la sociedad que repercute al interior de nuestras escuelas.

La influencia de la crisis económica no empieza ni termina ahí. Hay unanimidad de criterios en plantear que las familias tienen una responsabilidad y es la de estar al tanto del accionar de sus hijos menores en las redes sociales, de cuidarlos y preservarlos de entrar en sitios y chats que fomentan la violencia a través de los llamados “retos virales”. Nadie va a negar esto, pero también es innegable que la sociedad en los últimos 10 años cambió de una manera radical y cada vez es necesario trabajar más tiempo y en horarios más flexibles para ganar un sueldo que, aun así, no alcanza para cubrir las necesidades familiares. A nadie escapa que muchas familias están endeudadas; esta situación genera también angustia entre los adultos que deben trabajar cada vez más y ni así se llegan a cubrir las necesidades. Esos son los padres y madres que deben estar al tanto del accionar de sus hijos en las redes y la web. Simplemente, muchas familias no lo pueden hacer porque, además de todo esto, hay una brecha tecnológica muy importante y no es simple el control si no estamos en nuestras casas y si llegamos a la noche con la angustia de seguir endeudados a pesar del esfuerzo diario.

Pero las causas no terminan aquí. A nadie escapa también que en los últimos años se generaron debates que sacudieron el escenario político y social y nos referiremos principalmente a dos:

En primer lugar, la portación de armas. En nombre de la libertad, se planteó mayor flexibilidad para comprar armas. Si se brinda mayor acceso a las armas, no es descabellado pensar en que algunos usen mal esas armas, que los menores tengan acceso a las mismas y que aparezcan balas y armas en los colegios.

El otro tema es el del rol del Estado, al cual según el paradigma dominante en los últimos dos años y medio hay que “achicar” porque es “tonto e inútil” y de la mano de ese concepto viene la reducción de presupuesto porque es menos gasto. Gastamos menos en educación. En realidad, aquí encontramos otro problema, que es el error conceptual de pensar a la educación como un gasto y no como una inversión. Pareciera ser que algunos dirigentes políticos hablan de “invertir en educación” cuando están en campaña, pero una vez que están en el gobierno quieren “achicar el gasto en educación”. Esto es gravísimo y representa una característica de nuestra provincia y de nuestro país.

Hay legisladores y gobernadores tan contradictorios que, a la vez que reducen el presupuesto en educación y se expresan a favor de la libre portación de armas, se sorprenden de que aparezcan amenazas en las escuelas y pretenden que éstas tengan herramientas para trabajar la problemática. Hay que decir claramente, no alcanza con los protocolos –aunque sean necesarios- ni con la muy buena voluntad, sin cargos ni presupuesto, para resolver las dificultades.

Por último, hay que señalar otra cuestión, es que también desde el Estado no se está atendiendo cuestiones de salud mental que afectan a la sociedad y que están muy relacionadas también con la situación socio económica. El recorte presupuestario y “la menor presencia del Estado” llegó también a la salud.

El panorama así mirado es aciago, sembrado de dificultades y solamente se podrá revertir si como sociedad demandamos a los gobiernos, a quienes se candidatean para ocupar cargos públicos, definiciones claras y de fondo acerca de cuál es el rol del Estado, cómo piensan invertir en salud y educación, que cosas son prioritarias, y cómo construimos una sociedad más justa y equilibrada.

(*) Vocal gremial CGE representante docente