El predio Multieventos se llamará Jorge Méndez en homenaje al gran cantautor entrerriano

El Concejo Deliberante de la localidad de Oro Verde sancionó recientemente la Ordenanza número 004/MOV, a través de la cual se establece que el predio Multieventos de la ciudad pase a denominarse oficialmente Jorge Méndez. Esta decisión institucional se tomó con el objetivo de rendir un homenaje permanente al cantautor entrerriano, quien además de ser un vecino destacado de la localidad, fue el creador de la canción oficial que identifica a Oro Verde.

La ceremonia de nominación formal y el descubrimiento de la nueva cartelería se llevarán a cabo el próximo 5 de julio, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Regional del Locro, aprovechando la masividad de dicho evento para celebrar el legado del artista.

En los considerandos de la normativa aprobada por los concejales, se resalta la importancia de que este espacio público cuente con una identidad propia que lo vincule directamente con la historia y el sentimiento de los habitantes. Los ediles destacaron que el predio Multieventos es el punto de encuentro principal para festivales, ferias y actos, por lo que asignarle el nombre de una personalidad tan significativa permite jerarquizar el lugar.

Jorge Méndez ya había recibido la distinción de Ciudadano Ilustre de Oro Verde durante el año 2023, lo que sentó un precedente administrativo y afectivo para esta nueva disposición que ahora busca perpetuar su figura en el espacio físico donde se desarrolla gran parte de la vida social de la comunidad.

La fundamentación de la ordenanza también hace hincapié en la relación personal que el músico mantuvo con la localidad a lo largo de los años. Los legisladores locales recordaron que Méndez decidió radicarse en Oro Verde buscando un entorno de mayor tranquilidad y contacto con la naturaleza, características que siempre mencionaba en sus apariciones públicas como factores determinantes para su proceso creativo. Esta armonía con el paisaje del litoral fue el motor de gran parte de su obra musical y literaria.