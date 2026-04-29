Futsal: Paraná avanzó de ronda en el Argentino de Selecciones Femenino

El seleccionado de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) goleó a su par de Formosa por 3 a 0 y se clasificó a la siguiente ronda del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino, que se disputa desde principios de semana en Comodoro Rivadavia.

Por la última fecha del Grupo C, las chicas de Paraná consiguieron su segunda victoria al cabo de tres presentaciones (la restante fue un empate), gracias a las conquistas de Valentina Fontana, Valentina Ramos y Yanina Barboza.

Con estos resultados, las dirigidas por Ayelén Gillij quedaron primeras en su zona, con cinco puntos, producto de sus triunfos ante Caleta Olivia por 2 a 0 (goles de Yanina Barboza y Ailén Battauz) y Formosa (Valentina Fontana, Valentina Ramos y Yanina Barboza), además de un empate ante Esquel 2 a 2 (Ailén Battauz).

Ahora, el representativo de la APFS deberá esperar otros resultados de la jornada para conocer su rival en los cuartos de final del certamen que reúne a 12 seleccionados de distintos puntos del país.