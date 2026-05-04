Destino San Javier presentará en Paraná su show “De Cerca”

El trío Destino San Javier llegará el 23 de mayo a Paraná, al Teatro 3 de Febrero.

El trío folclórico Destino San Javier se presentará en Paraná con su espectáculo “De Cerca”, una propuesta que apuesta a la cercanía con el público y a una experiencia musical más íntima.

La cita será el sábado 23 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, uno de los principales escenarios culturales de la ciudad. Allí, el grupo ofrecerá un formato más despojado, centrado en las voces, las canciones y el vínculo directo con la audiencia.

Integrado por Bruno y Franco Favini junto a Paolo Ragone, el proyecto retoma la herencia del histórico Trío San Javier y la proyecta hacia nuevas generaciones, combinando tradición y una estética contemporánea dentro del folclore argentino.

En este nuevo espectáculo, la propuesta pasa por revisitar su repertorio desde un registro más cercano, con menor despliegue escénico y mayor protagonismo de las interpretaciones. La intención es generar una conexión más directa con el público, en una puesta que prioriza la emoción y la narrativa de cada canción.

El grupo alcanzó una fuerte proyección a nivel internacional en 2019, cuando obtuvo la consagración en el Festival de Viña del Mar, y desde entonces consolidó su lugar dentro de la escena musical argentina, con premios y colaboraciones junto a diversos artistas.

Con “De Cerca”, Destino San Javier propone volver a lo esencial: la canción, la emoción y el encuentro con el público, en una noche que promete un recorrido sensible por su repertorio.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles tanto en la plataforma Gradatickets, como en la boletería del teatro, con opciones de financiación.