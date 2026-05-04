Literatura entrerriana en escena: escritores de la provincia presentan sus obras en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vuelve a convertirse en una vidriera central para la producción literaria del país, y esta semana la presencia entrerriana tiene un protagonismo marcado, especialmente a través de autores que llegan con obras recientes y reconocimientos destacados.

En ese marco, el llamado Día de Entre Ríos se desarrollará este miércoles en la feria, con una programación que pone en valor la producción provincial. La jornada incluirá la presentación de "Horizonte de sucesos", la primera novela de Mariana Bolzán, distinguida con el Premio Fray Mocho, uno de los galardones literarios más importantes de la provincia.

La participación entrerriana no se agota en ese día. A lo largo de la semana, distintas autoras de la provincia continuarán mostrando su trabajo en el predio de La Rural, consolidando una presencia sostenida en la feria. El viernes será el turno de nuevas presentaciones vinculadas también al Premio Fray Mocho, incluyendo la mención en poesía "Silbido hacia el fuego", de Belén Zavallo, junto a la participación del escritor Ferny Kosiak, quien presentará su obra "Piel".

A este mapa se suma una de las figuras más relevantes de la literatura argentina contemporánea, Selva Almada, nacida en Entre Ríos, que presentará "Una casa sola". Su presencia reafirma el peso de los autores del litoral en la escena nacional, en un evento que reúne a miles de lectores y más de mil expositores de todo el mundo.

La participación entrerriana forma parte de una estrategia más amplia de visibilización: la provincia desembarcó en esta edición con más de 30 autores y 20 editoriales, apostando a fortalecer su identidad cultural en uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante.

Así, entre novelas premiadas, poesía y nuevas publicaciones, la literatura entrerriana encuentra esta semana un espacio de circulación ampliado, donde las escritoras ocupan un lugar central y proyectan sus obras más allá del ámbito regional.