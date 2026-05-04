Básquet: las preselecciones entrerrianas de mini entrenaron en Villaguay

El plantel masculino entrenó en la cancha de Huracán, con miras al Campeonato Argentino.

Villaguay recibió las primeras concentraciones de las preselecciones entrerrianas masculina y femenina de la categoría Mini (U11). Ambas actividades se realizaron en las instalaciones del club Huracán, con miras a los Campeonatos Argentinos de la categoría de cada rama.

Los varones practicaron el viernes 1 de mayo bajo la supervisión de los entrenadores Gerónimo Díaz Vélez y Juan Ignacio Conti. Estuvieron acompañando la jornada el presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Julio Giménez, y el secretario general, Ariel Rey.

Se llevaron adelante dos prácticas, una por la mañana y otra por la tarde, en las cuales los chicos trabajaron aspectos técnicos y tácticos en un ambiente de notable esfuerzo y compromiso por parte de los participantes.

El plantel de Mini Femenino también se puso en movimiento para el Argentino.

La reunión en la Ciudad de Encuentros se trató del primer tramo de trabajo del selectivo entrerriano de cara a la conformación del plantel definitivo que disputará el Campeonato Argentino.

Por su parte, las chicas también entrenaron pero el domingo 3 de mayo y bajo la conducción de la entrenadora Fernanda Joannás, quien estuvo al frente de esta primera evaluación y trabajos en cancha.

Durante la jornada, acompañaron el presidente de la FBER, Julio Giménez, y el presidente de la Comisión Técnica, Diego Cherot.

Este encuentro representó el primer paso del selectivo entrerriano rumbo a la conformación del plantel definitivo que disputará el Campeonato Argentino de la categoría.