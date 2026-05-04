Falleció “Lito” Tramontín, tres veces intendente de Ibicuy y exdiputado provincial

El Frente Entrerriano Federal despidió con profundo pesar al exintendente y exdiputado provincial Ángel Ezequiel “Lito” Tramontín, histórico dirigente peronista de Ibicuy y referente político ligado al espacio fundado por el fallecido exgobernador Jorge Pedro Busti.

A través de un comunicado, el sector expresó: “Hoy despedimos con profundo dolor al Dr. Ángel Ezequiel ‘Lito’ Tramontín, compañero entrañable y figura imprescindible del peronismo en Ibicuy”. Además, destacaron su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad, tanto desde su profesión de médico veterinario como en la función pública.

“Tres veces intendente de Ibicuy por períodos consecutivos (1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003) y luego diputado provincial por el período 2003-2007, construyó una trayectoria política sostenida en la lealtad a sus convicciones y el compromiso permanente con su pueblo”, señalaron desde el Frente Entrerriano Federal.

En el mensaje también remarcaron el legado que dejó en la localidad del sur entrerriano: “Su paso por la función pública dejó una huella imborrable en la historia local, y su calidez humana, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de caminar junto a él”.

Finalmente, hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros políticos: “A su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros más cercanos, les hacemos llegar nuestro abrazo solidario en este momento de tanto dolor. Que encuentren consuelo en saber que Lito vivió entregado a los demás y que su memoria seguirá viva entre nosotros”.