Fútbol: Vélez empató con Newell’s en Liniers y no pudo quedar como escolta

La Lepra le empató al Fortín en Liniers en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura.

Vélez Sarsfield empató 1-1 ante Newell’s Old Boys este lunes en el estadio José Amalfitani por la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, previa al inicio de los playoffs. El Fortín ganaba con gol de Florián Monzón desde los 10 minutos del segundo tiempo, pero la Lepra lo igualó, seis más tarde, con un tanto de Juan Ignacio Ramírez.

Las ganas de ambos entregaron un ritmo dinámico con llegadas de las dos áreas en los 45 minutos iniciales. Vélez tuvo las más claras, entre ellas una proyección de Aaron Quiroz que terminó con un remate mordido de Dilan Godoy que obligó a una salvada providencial de Josue Reinatti.

Mientras que el conjunto Rojinegro también se arrimó y tuvo sus avisos, pero sin la profundidad de su rival.

En el comienzo del complemento el Fortín se puso en ventaja luego de un desborde de Diego Valdés cuyo centro conectó de cabeza Florián Monzón. La pelota ingresó en su totalidad pese al reclamo de los jugadores de Newell’s que reclamaron lo contrario.

Aunque La Lepra reaccionó rápido y en la siguiente jugada consiguieron la igualdad, que tuvo suspenso en su confirmación por una posición adelantada de Ignacio Ramírez, que estuvo habilitado por dos rivales. Luego de la intervención del VAR el árbitro Luis Lobo Medina marcó el tanto rosarino.

En el final el conjunto Rojinegro pudo darlo vuelta, pero le anularon otro tanto del propio Colo Ramírez por posición adelantada. La jugada ameritó la intervención del VAR.

El encuentro terminó igualado 1-1. El cotejo tuvo momentos de intensidad y bajó el telón de la fase regular del Torneo Apertura, consigna Infobae.

Vélez termina tercero en la Zona A y se clasificó a los octavos de final, donde recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata (sexto en la Zona B). Mientras que Newell’s quedó afuera de la segunda ronda.