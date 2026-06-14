“Nos faltó tener frescura”, reconoció Marcelo Candia

Este domingo Patronato igualó 0-0 con Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encuentro por la 18va fecha de la Zona B de la Primera Nacional marcó el cuarto encuentro consecutivo sin victorias para el conjunto paranaense, cuestión que Marcelo Candia analizó durante su charla con la prensa tras el encuentro.

Inicialmente habló del partido en particular, remarcando que se trató de un “típico” encuentro de la categoría. “Sabíamos que iban a jugar a la segunda, que iba a ser muy físico. Tuvimos dos o tres opciones. Me da la sensación de que por ahí lo podríamos haber ganado”, valoró el técnico.

Candia interpretó que Rafaela llevó a Patronato a un juego que le resultó incómodo, lo que provocó que se desnudara una falencia del equipo: “Nos faltó tener la frescura para generar juego y terminamos en algo que no queríamos”, señaló. Para el técnico faltaron sociedades para llegar por los costados: “Los centrales (de Rafaela) son muy duros, entonces había que ir por afuera y nos faltó eso”, dijo.

Variantes

Candia se vio obligado a introducir cambios por las ausencias de Valentín Pereyra y Brandon Cortés, cuestión que valoró a la hora del análisis: “Los sentimos también, a pesar de que Juan (Barinaga) lo hizo bien, los otros venían con más ritmo”, comentó.

Racha

“Obvio que nos preocupa y sabíamos que todo el mundo creía que los partidos de locales nosotros los íbamos a ganar sin problema”, comentó el técnico, pero añadió que en esta racha de tres encuentros consecutivos como anfitrión, Patronato tendrá que enfrentarse a equipos que están en la parte alta: “Ahora viene Midland, un equipo que juega muy bien y después San Martín de Tucumán. Son todos equipos que están ahí arriba, durísimo”.

Refuerzos

Para finalizar adelantó que la dirigencia y el cuerpo técnico tendrán una reunión este lunes para analizar el tema de incorporaciones. En cuanto a lo que buscará, especificó que podrían apuntar a un volante o un delantero, aunque hay muchas opciones.