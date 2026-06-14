Quique ganó en Santa Fe y sigue en la Liga Federal

Este sábado por la noche se definieron las series de playoffs por la Zona A de la Conferencia Litoral. En ese marco, los paranaenses Quique y Recreativo enfrentaron a sus rivales de Santa Fe, Rivadavia Juniors y Gimnasia, respectivamente.

En el estadio Ezequiel Ceratti de Santa Fe, Quique dio la sorpresa y se impuso por 86-82 para quedarse con la serie por 2-1 y así clasificar a la próxima instancia del campeonato.

El buen trabajo grupal del conjunto paranaense tuvo como puntales a Franco Barcos, Theo Fernández y Santino Valdemarín, con 18, 17 y 15 puntos, respectivamente (el último además tomó nueve rebotes). El goleador del juego, sin embargo, fue Sebastián Correnti para el elenco santafesino.

No corrió con la misma suerte Recreativo. El Bochas cayó por 61-59 en su encuentro ante Gimnasia de Santa Fe en el gimnasio Antonio Zorzet y quedó eliminado por caer 2-1 en la serie. El goleador de Recreativo fue Alan Guanco, autor de 15 puntos (también tomó siete rebotes y otorgó cuatro asistencias), misma cantidad de tantos que anotó Inti Peón para el conjunto vencedor.

Con los ganadores definidos, la próxima instancia del torneo contará con los entrerrianos Urquiza Santa Elena, Centro Juventud Sionista y Quique. El primero se medirá con Gimnasia de Rosario; Sioni enfrentará a Rosario Central y al Rojiblanco le tocará enfrentarse con Temperley de Rosario.

Fixture Cuartos de Final | Conferencia Litoral

Quique - Temperley (Rosario).

Gimnasia (Rosario) - Urquiza Santa Elena.

Gimnasia (Santa Fe) - Olimpia (Venado Tuerto).

Rosario Central - Centro Juventud Sionista.