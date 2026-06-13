Un gesto de Milei hacia la Corte: nombró al hijo de Rosatti

Emilio Rosatti es el primer juez designado en la era Milei. El Gobierno tiene un frente de batalla abierto en la Cámara Federal porteña al que se sumó Martín Irurzun.

Javier Milei quiere hacer buenas migas con la Corte Suprema. Los gestos lo confirman. El primer decreto que firmó para designar a un juez durante su gestión fue el de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Desde la oposición señalaron que el Presidente que supuestamente vino a combatir la casta hace que la judicial goce de buena salud.

Hasta este viernes, Milei no había conseguido nombrar a ningún juez. A través del decreto 445/2026, el Presidente decidió que el primer agraciado fuera Emilio Rosatti. El flamante juez, ni lerdo ni perezoso, ya juró ante el tribunal oral federal de Santa Fe que integrará.

Rosatti se desempeñaba como secretario en ese mismo tribunal. Al finalizar la jura dio un breve discurso ante los presentes en el que dijo que esperaba “estar a la altura”, según consignó El Litoral.

El jueves pasado, el Senado aprobó 74 pliegos. Inicialmente, Patricia Bullrich había acordado tratar 50 –entre los que no se encontraba el del hijo del presidente de la Corte–. Todo indica que los teléfonos ardieron tras la omisión y la postulación se llevó al recinto.

La nominación de Emilio Rosatti tuvo su correlato en la interna de la Corte Suprema. El mismo día que el Poder Ejecutivo envió el pliego al Senado, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron un acto para presentar en sociedad un proyecto para que se mejore la selección de los jueces.

El foco principal de la iniciativa que promueven Rosenkrantz y Lorenzetti es que se regule el valor que se les da a las entrevistas personales para seleccionar a los candidatos a jueces en el Consejo de la Magistratura. Fue justamente gracias a la entrevista personal que Rosatti quedó en el primer lugar de la terna.

Rosatti Jr. se presentó para el concurso en abril de 2022. Quedó segundo al momento de la corrección del examen escrito. Con los antecedentes, le dieron el noveno lugar. Como esas dos etapas se ponderan conjuntamente, obtuvo el cuarto puesto en orden de mérito. En la entrevista personal, que se hizo cuando ya gobernaba Milei, le fue tan bien que pasó al primer lugar. La entrevista fue tan amena que uno de los consejeros se permitió preguntarle si la corbata tenía los colores de su corazón –azul y amarillo por Boca Juniors–.

La designación de Emilio Rosatti fue criticada desde el peronismo. “De los 74 pliegos que votó el Senado, el primero que designa Milei para juez es el hijo del presidente de la Corte. Pasados de casta”, escribió la senadora Anabel Fernández Sagasti. “La casta no tiene miedo, maneja el Poder Judicial”, sumó su colega Mariano Recalde.

Junto con Rosatti hijo, Milei designó a otros dos magistrados: Walter Alberto Rodríguez –para el juzgado federal 2 de Santa Fe– y Santiago Joaquín Saux –para el juzgado federal de Rafaela–. La explicación que daban en la Casa Rosada es que la jurisdicción pasa un momento precario, sobre todo después de que el Consejo de la Magistratura decidiera suspender a Gastón Salmain y enviarlo a juicio político.

Dentro de los 74 pliegos que se aprobaron la semana pasada en la Cámara Alta está el de María Verónica Michelli, que se llevó la marca. Milei envió su postulación al Senado y después pidió retirarla tras enterarse de que la candidata era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El Ministerio de Justicia decidió aplicarle cronoterapia a la cuestión Michelli, como diría el fallecido Carlos Fayt. Esperan que el tiempo calme el conflicto. Durante el viernes, Juan Bautista Mahiques firmó una resolución para que el 21 de septiembre se empiece a aplicar el sistema acusatorio –que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales– en La Plata.

Michelli tiene acuerdo para ser designada ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de La Plata. Es un tribunal que no está habilitado. En esa jurisdicción explicaban que podría volverse menos necesario con la implementación del modelo acusatorio. El TOF 3 se creó por ley en 2010, más de cuatro años antes de que se decidiera salir del procedimiento inquisitivo.

El Gobierno tiene un frente de batalla abierto en la Cámara Federal de Comodoro Py. El miércoles, el Consejo de la Magistratura aprobó dos ternas para reemplazar a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fueron trasladados al tribunal de apelaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Bertuzzi está en posición expectante porque concursó y, tras una ayuda del Consejo, quedó en una de las ternas. Bruglia, por el contrario, pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció que su desplazamiento era un acto discriminatorio.

El tercer integrante de la Cámara Federal que está en pie de guerra es Martín Irurzun, cuya doctrina permitió detener a exfuncionarios kirchneristas durante el macrismo. Irurzun cumple 75 años el próximo 18 de julio. Le informó a la Casa Rosada que quería un nuevo acuerdo para permanecer cinco años más, pero no obtuvo respuesta. Por esa razón, Irurzun presentó una medida cautelar para que a él no se le aplique el límite que establece la Constitución. En las últimas horas, el expediente llegó al juzgado de Enrique Alonso Regueira. En los tribunales, no creen que Irurzun vaya a tener demasiado éxito en su cruzada por permanecer en la Cámara Federal.

Fuente: Perfil, Luciana Bertoia.