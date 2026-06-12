Máximo Kirchner en Paraná: críticas a la "timidez" del peronismo y duro mensaje al gobernador

En un acto político celebrado este viernes en Paraná, el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, brindó un discurso centrado en la autocrítica partidaria, la situación económica de los trabajadores y la gestión nacional y provincial. "El peronismo se volvió muy tímido y dejó de hacer las cosas que tenía que hacer", lanzó ante un gran marco de militantes y dirigentes.

Kirchner agradeció la presencia de quienes asistieron fuera del horario laboral, respondiendo a quienes calificó como "sommeliers de actos" que cuestionan la organización de este tipo de encuentros.

En el acto, realizado en la sede de ATE, en calle Colón 59, estuvieron los dirigentes peronistas Blanca Osuna, Tomás Ledesma, Julio Solanas, Marcelo Casaretto, Carlos Molina, Juan Manuel Huss, Carolina Gaillard y Paola Rubattino. También se lo vio al titular de ATE, Oscar Muntes, y otros referentes del gremio estatal. Sorprendió la ausencia de varios referentes como la intendente de Paraná, Rosario Romero, y los legisladores nacionales Adán Bahl, Gustavo Bordet y Guillermo Michel, entre otros.

El encuentro comenzó con unas imágenes en las que se recordó la visita a Paraná de Néstor Kirchner, recién asumido como presidente, el 27 de mayo de 2003, hace 23 años, en medio del conflicto docente durante la gestión de Sergio Montiel (UCR). Con su llegada, se firmó un acuerdo clave: los docentes comenzaron a cobrar sus sueldos y las medidas de fuerza se levantaron. Su visita se dio un día antes del Congreso partidario, que se realizará este sábado y que tratará diferentes temás, entre ellos el pedido de expulsión de algunos integrantes.

En primer lugar, según registró ANÁLISIS, Kirchner aseguró: "Desde nuestras verdades relativas, venimos aportar para poder poner de nuevo a la patria en el camino correcto. Ese día que Néstor se golpeó la cabeza el día de la asunción, él sabía que había encontrado un país quebrado en su autoestima. Y que a los argentinos le hicieron creer que no se podía. Que la culpa de lo que sucedía era del pueblo y no de quienes lo gobernaban".

Uno de los momentos más fuertes de su intervención fue cuando sostuvo que el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, se convertirá en un "fantasma del pasado". Respecto al panorama nacional, el dirigente realizó un llamado a la reflexión interna sobre el papel del peronismo en los últimos años. Sostuvo que la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada es, en parte, responsabilidad de un "peronismo que se volvió muy tímido" y que dejó de defender las banderas que debía.

Kirchner enfatizó la necesidad de dar discusiones internas y debates profundos sin excluir a nadie, aunque reclamó que muchos dirigentes escapan hoy de realizar la autocrítica necesaria sobre lo que fue el gobierno del Frente de Todos. "Cada vez queda más claro en cuál es el principal objetivo del presidente que tenemos. Presidente que nos pone a nostros frente al espejo de lo que nos pasó. Me he cansado de escuchar que se le pida autocrítica a Cristina y que hoy muchos escapen de hacer la autocrítica de lo que pasó durante el gobierno del Frente de Todos. No lo digo con el ánimo de señalar con el dedo, con el ánimo de excluir. El peronismo no está en condiciones de excluir a nadie, sí a dar los debates internos. Entendiendo que parte de que este presidente llegue a la Casa Rosada tiene que ver con que el peronismo se volvió muy tímido y dejó de hacer las cosas que tenía que hacer", profundizó.

Advirtió que, si no surge una figura presidencial que vuelva a poner en valor el esfuerzo y el trabajo de la gente, la sociedad podría alejarse de la herramienta del voto como motor de transformación. "Hace diez años que los trabajadores vienen poniendo gran parte del poder adquisitivo que se había recuperado entre 2003 y 2015. Gobierno que asume, gobierno que pide un sacrificio. Lo que está claro hoy, a diez años de que Cristina dejara la presidencia, es que hay que sacrificarse siempre. Pero necesitamos volver a encontrar a un presidente que ponga en valor el esfuerzo y el laburo de la gente", completó.