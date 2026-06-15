Rige un alerta amarilla por frío extremo en todo Entre Ríos

Desde la Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos se informó que este domingo por la tarde se emitió una alerta nivel amarilla por frío extremo para todo el territorio provincial, con efecto leve a moderado en la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre del fin de semana largo en todo Entre Ríos verdaderamente helado, con temperaturas bajo cero, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

El organismo nacional alertó a la población de Entre Ríos este domingo por la tarde, ya que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Según el pronóstico oficial, la mañana de este lunes será muy fría, con una temperatura mínima de -1° o -2° según la zona de la provincia, mientras que durante la madrugada se prevé una marca cercana a 1°C. Los vientos soplarán del sector norte y noreste con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Recomendaciones

Las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema por frío son:

.- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

.- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

.- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

.- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

.- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

.- Si se está afectado por el frío, no hay que automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

.- Si se tiene medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

.- No fumar en ambientes cerrados.

.- Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.