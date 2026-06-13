Confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida dentro de un vehículo en Paraná

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado en el interior de un automóvil estacionado sobre calle Saraví, entre Brasil y 3 de Febrero, en la ciudad de Paraná.

En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones que reprodujo Reporte 100.7, una de las hipótesis que se analiza es la de una autodeterminación, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto.

La zona permaneció resguardada mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor. Será la investigación judicial la que determine con precisión qué ocurrió.

Con el avance de la investigación, se confirmó la identidad del hombre que habían encontrado sin vida dentro de una camioneta este sábado por la mañana en calle Saraví entre Brasil y 3 de Febrero de Paraná. Se trata de una persona que era buscada desde este viernes por pedido de su familia.

Fuentes policiales confirmaron a Ahora, que el vecino que fue hallado muerto dentro del vehìculo este sábado es Fabricio Enrique Reicher, de 45 años, domiciliado en calle Garrigó de la ciudad.

Reicher era buscado desde este viernes por pedido de su familia que había hecho la denuncia para la averiguación de su paradero. El hombre se habría retirado de su hogar cerca de las 20 y había sido la última vez que tuvieron comunicación con él.

Desde la Fiscalía habían publicado el pedido de colaboración de la población para hallarlo y se había informado el tipo de ropa que vestía antes de retirarse de su casa y que se trasladaba en su vehiculo particular, una camioneta Honda CRV color gris. También habían difundido la patente.

El hallazgo del cuerpo se habría producido gracias la intervención de un vecino que pasaba por calle Brasil, le llamó la atención la presencia del vehículo y la patente y llamó a la Policía ante la escena.

Fuentes policiales indicaron que en la camioneta había armas de fuego y que todo indica que se trataría de una autodeterminación. Aseguraron que no se evalúa “para nada” la participación de alguna otra persona en el hecho.

Fuente: Ahora.