Gripe aviar: Argentina vuelve a exportar carne de pollo a Chile y Perú tras superar los controles sanitarios

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía confirmó la reapertura de los mercados de Chile y Perú para la exportación de carne aviar argentina. La medida se adoptó tras el levantamiento de la suspensión que regía sobre las exportaciones nacionales a raíz de la gripe aviar, decisión que fue comunicada oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Según el comunicado, en el caso de Perú, la decisión fue formalizada a través de una nota oficial del Director General de Sanidad Animal de Senasa Perú. Esta resolución respondió a la Autodeclaración de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), publicada el 6 de mayo en el portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La autoridad sanitaria peruana indicó que “la mencionada autodeclaración acredita que el SENASA se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías necesarias”, lo que permitió habilitar la reanudación de las exportaciones argentinas bajo los requisitos sanitarios previamente armonizados.

Por su parte, la reapertura del mercado chileno también se fundamentó en el reconocimiento de la Autodeclaración argentina ante la OMSA respecto al estatus sanitario frente a la IAAP. Las autoridades sanitarias de Chile avalaron la presentación argentina y autorizaron nuevamente el ingreso de carne aviar de origen nacional.

El comunicado oficial remarcó que la normalización de las exportaciones hacia estos mercados se produce tras el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por las autoridades de Perú y Chile. Además, la declaración publicada por Argentina en el sitio de la OMSA fue determinante para revalidar el estatus sanitario del país y destrabar los envíos.

A fines de abril, Senasa oficializó la recuperación del estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) para la Argentina, luego de erradicar los brotes detectados en aves comerciales en dos provincias. La notificación se realizó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) mediante un informe de autodeclaración que detalla las acciones implementadas y los controles aplicados sobre el territorio nacional.

El informe remitido a la OMSA enumera los procedimientos ejecutados desde la detección inicial de sospechas de IAAP en establecimientos comerciales, según lo dispuesto por la Resolución N° 466/2025. Senasa desplegó tareas de control y erradicación, junto con vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas. De acuerdo con la autoridad sanitaria, “todas las acciones implementadas sustentan el estatus de país libre según el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA”.

El último foco de la enfermedad en aves de corral se detectó en las localidades de Ranchos, Lobos, Bolívar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba). Tras finalizar las tareas de despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección en los establecimientos afectados, y luego de trascurrir más de 28 días sin nuevos casos en granjas comerciales, “nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA”, informó Senasa.

En febrero de 2026, un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena en la provincia de Buenos Aires llevó a la suspensión inmediata de las exportaciones de productos avícolas. El caso, detectado en una granja de Ranchos, fue reportado oficialmente a la OMSA y motivó la aplicación del plan de emergencia de Senasa, que incluyó la restricción de actividades en el establecimiento y la ejecución de medidas sanitarias conforme a los acuerdos internacionales. La aparición del virus H5 interrumpió temporalmente los envíos a mercados que exigen el estatus libre de IAAP, aunque la producción para consumo interno se mantuvo sin cambios, ya que la enfermedad no se transmite por carne ni por huevos.

El primer golpe fuerte de la influenza aviar en Argentina se registró en febrero de 2023, cuando Senasa detectó casos en aves silvestres, traspatio y establecimientos comerciales, lo que derivó en la declaración de emergencia sanitaria. Se implementaron protocolos de control que incluyeron aislamiento de granjas, sacrificio sanitario y desinfección, lo que provocó la pérdida del estatus de país libre y el cierre de mercados para productos aviares. Esta situación derivó en una caída de exportaciones valuada en 160 millones de dólares.

Durante los meses siguientes, se detectaron focos en distintas provincias, tanto en aves silvestres como en establecimientos comerciales. Frente a cada brote, Senasa reforzó las medidas de detección temprana, sacrificio sanitario y monitoreo epidemiológico. Una vez superado el plazo de 28 días sin nuevos casos en granjas comerciales, se notificó el cierre del último brote y la recuperación del estatus sanitario ante la OMSA.

En agosto de 2023, Argentina logró autodeclararse nuevamente libre de influenza aviar en aves de corral, lo que permitió restablecer gradualmente las exportaciones y reabrir mercados internacionales. El año 2024 transcurrió sin nuevos casos en establecimientos comerciales, y el estatus sanitario permaneció inalterado.

No obstante, en febrero de 2025 se informó un nuevo episodio en aves de traspatio en Chaco, seguido por un brote en una granja de gallinas ponedoras en Los Toldos, Buenos Aires, en agosto del mismo año. Ante estas detecciones, Senasa activó las medidas de control correspondientes y las exportaciones volvieron a suspenderse. Luego de 28 días sin aparición de nuevos focos, en octubre de 2025 el organismo notificó a la OMSA la recuperación del estatus de país libre, lo que volvió a habilitar la negociación de exportaciones aviares en el mercado internacional.