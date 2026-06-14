Japón presionó y se lo empató en el final a Países Bajos

Este domingo comenzó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para las selecciones de Países Bajos y Japón. En el marco del Grupo F, europeos y asiáticos se midieron en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo que contó con el arbitraje de Ismail Elfath, de Estados Unidos.

El desarrollo del primer tiempo fue sumamente aburrido. Aunque en ese contexto las ocasiones más claras fueron para los europeos. La primera de todas llegó a los dos minutos, luego de un remate de Donyell Malen que hizo lucirse a Zion Suzuki. El arquero tuvo una brillante atajada al arrojarse hacia su costado derecho y poner con firmeza su brazo derecho.

La respuesta tardó en llegar. Fue luego de un centro de Watanabe casi al final del primer tiempo que quedó en los pies de Keito Nakamura. El atacante controló dentro del área por el costado izquierdo y definió, pero su disparo dio en la parte externa de la red por el costado derecho.

Ya en la segunda mitad, el conjunto neerlandés encontró la ventaja a los cinco minutos de juego. Fue tras un centro de Ryan Gravenberch desde la derecha en la segunda jugada de un tiro libre que ubicó a Virgil Van Dijk en el centro del área. El remate de cabeza del defensor de Liverpool dio en el poste izquierdo y venció la valla de Suzuki para el 1-0 parcial.

Japón encontró rápidamente el empate. En uno de sus primeros ataques profundos, Keito Nakamura combinó con Takefusa Kubo y luego de recibir el balón cerca de la medialuna del área, sacó un potente derechazo bajo que se coló contra el poste derecho del arco defendido por Bart Verbruggen para el 1-1 parcial a los 11.

La reacción neerlandesa llegó rápido, luego de una buena acción individual de Gravenberch en tres cuartos de cancha tras la que tocó para Crysencio Summerville. El atacante apareció por derecha y encaró hacia el centro, después de dar dos pasos, acomodó la pelota para su pierna izquierda y sacó un remate bajo que se metió contra el poste derecho de Suzuki para el 2-1 parcial a los 18.

Con las modificaciones, Japón fue a buscar con todas sus armas el empate durante lo que quedó de partido. Empate que finalmente llegó a los 44 minutos. Fue tras un tiro de esquina ejecutado por Junya Ito desde el costado derecho en el que Koki Ogawa ganó de cabeza. Su remate se desvió en Daichi Kamada y venció a Verbruggen para el 2-2 que resultaría definitivo. Gran segundo tiempo para un partido que había aburrido en la primera mitad.

Ambos equipos sumaron en su estreno y en la segunda fecha buscarán su primera victoria. El combinado japonés enfrentará a Túnez el domingo 21, desde la 1 de la madrugada; mientras que los neerlandeses se medirán con Suecia, el sábado 20 desde las 14 (ambos en horario de Argentina).