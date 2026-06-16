100 años, 100 historias: homenaje a Ligia Anadón

La actividad se realizará el viernes 19 de junio a las 14 horas en la sede de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires (Suipacha 844, CABA), con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, Ligia Anadón presentará dos de sus obras: Estación de las calandrias y Tiempo… alcancía de eternidad. Además, compartirá con el público aspectos de su recorrido literario y su experiencia como escritora.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno a la literatura y reconocer el aporte de Anadón a la cultura entrerriana, en una fecha especialmente significativa como el centenario de su nacimiento.

La iniciativa forma parte de las acciones culturales que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires para promover y difundir la producción artística y literaria de la provincia.