Paraná: el lunes 22 comenzará el pago del medio aguinaldo a trabajadores municipales

El Ejecutivo Municipal estableció la fecha de pago de la primera cuota del medio aguinaldo para el lunes 22 de junio, aunque la acreditación impactaría en el sistema bancario el sábado 20.

Al respecto, el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao destacó el ordenamiento financiero del Municipio que permite cumplir con las obligaciones con los trabajadores en tiempo y forma.

“En un contexto económico complejo para los gobiernos locales, la decisión de garantizar el pago del medio aguinaldo en el mes de junio refleja una administración ordenada y responsable de los recursos públicos. Desde el Municipio seguimos acompañando a nuestros trabajadores, reconociendo el compromiso y la tarea cotidiana que llevan adelante en cada área”, señaló.

Los trabajadores de la Municipalidad de Paraná cobrarán el sueldo anual complementario el lunes 22 de junio (el sábado 20 estará acreditado en cuentas bancarias). Cabe aclarar que el pago del mismo alcanza al personal efectivo y contratados de servicio.