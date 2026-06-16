El Gobierno otra vez excluyó a Villarruel de un acto patrio: no la invitó a Rosario por el Día de la Bandera

El gobierno del presidente Javier Milei volverá a excluir de un acto oficial a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego del desaire en el Tedeum por el 25 de Mayo.

Según supo Noticias Argentinas, para el acto por el Día de la Bandera que tendrá lugar el próximo sábado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, aún Presidencia no le cursó una invitación a la titular del Senado.

Tal como se suponía, se repetirá la escena de mayo pasado, cuando por primera vez el Gobierno excluyó a la vicepresidente de un evento patrio.

"Esta es una semana de mucha importancia en el Senado, después se verá lo del acto del día de la Bandera", indicaron a esta agencia fuentes cercanas a la presidente de la Cámara alta.

En Santa Fe, en tanto, subrayaron que no tenían participación en la entrega de invitaciones, tarea que corre exclusivamente por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Se espera que el Presidente encabece el acto por el 20 de junio en Rosario junto a su Gabinete, que estará encabezado por el jefe de ministros, Manuel Adorni, quien no logra salir de la tormenta tras las rectificaciones de sus declaraciones juradas anteriores y la explicación que dio sobre el origen de su dinero.