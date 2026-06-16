Colonia Avellaneda lanzó una nueva Moratoria Municipal con beneficios para contribuyentes

La Municipalidad de Colonia Avellaneda informó la puesta en marcha de la Moratoria Municipal 2026, una herramienta destinada a facilitar la regularización de deudas mediante importantes descuentos en intereses y multas, además de distintas modalidades de pago.

La medida estará vigente hasta el 31 de julio y contempla deudas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria (TGI), Tasa de Obras Sanitarias (TOS), Tasa de Higiene y Profilaxis (THP), convenios caídos y deudas judiciales.

Entre los beneficios previstos, quienes opten por el pago contado podrán acceder a un descuento del 100% en intereses por mora y multas. También se ofrecen planes de financiación de hasta 12 cuotas, con importantes reducciones en los intereses.

Las opciones disponibles son:

– Pago contado: 100% de descuento en intereses por mora y multas.

– Hasta 3 cuotas: 80% de descuento en intereses por mora y sin interés de financiación.

– De 4 a 12 cuotas: 60% de descuento en intereses por mora y 3% de interés de financiación.

Para adherirse a la moratoria, será requisito tener abonado el primer anticipo 2026 de la tasa que se desee incluir en el plan. Las gestiones deberán realizarse de manera presencial en Rentas Municipal, ubicada en Mariano Moreno 2624.

"Invitamos a los vecinos y vecinas a aprovechar esta oportunidad para regularizar su situación tributaria y acceder a los beneficios previstos por la moratoria", indicaron desde el Municipio.