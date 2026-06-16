Paraná se prepara para el debut de la Selección Argentina con una Fan Zone en pleno centro

Pantalla gigante para mirar los partidos de la Selección Argentina, en calle Chile y Venezuela, a metros de la Peatonal San Martín.

La pantalla gigante ya fue instalada en las inmediaciones del Shopping La Paz, en Paraná. El espacio contará con propuestas gastronómicas, actividades recreativas y transmisión de los partidos de Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026.

La cuenta regresiva terminó. Con el Mundial 2026 en marcha y el debut de la Selección Argentina previsto para este martes frente a Argelia, Paraná ya tiene todo listo para acompañar a la Albiceleste desde una Fan Zone especialmente montada en el centro de la ciudad.

La propuesta, denominada "La Esquina de la Selección", funcionará en las inmediaciones del Shopping La Paz, donde ya quedó instalada la pantalla gigante que permitirá seguir en vivo los partidos del equipo argentino. El espacio está ubicado sobre calle Chile, en el sector que conecta con Venezuela, y fue pensado como un punto de encuentro para familias, grupos de amigos e hinchas que quieran compartir la experiencia mundialista.

Además de la transmisión de los encuentros, el predio contará con mesas, sillas, propuestas recreativas y un paseo gastronómico integrado por food trucks y emprendedores locales. La iniciativa es impulsada por el sector privado con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

Este martes desde las 17 se habilitará un secor gastronómico.

El estreno de la Fan Zone será este martes, cuando Argentina enfrente a Argelia desde las 22. Las actividades comenzarán varias horas antes, con propuestas para la previa y la posibilidad de disfrutar del espacio durante toda la jornada.

La programación continuará durante la fase de grupos del Mundial con los encuentros frente a Austria, el lunes 22 de junio, y ante Jordania, el sábado 27. Para estos partidos también se prevén actividades complementarias y servicios gastronómicos para quienes se acerquen a alentar al seleccionado nacional.

La instalación de la pantalla ya modificó la postal habitual de la zona y anticipa el clima festivo que se espera para cada presentación argentina. Con banderas, camisetas y cánticos, la organización apuesta a que el lugar se convierta en uno de los principales puntos de reunión de los hinchas en la ciudad durante la Copa del Mundo.

La propuesta busca trasladar la pasión por el fútbol y la Selección al espacio público y ofrecer una alternativa para vivir el Mundial de manera colectiva, en el centro paranaense.