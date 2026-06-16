Habrá un nuevo encuentro sobre cine e historia italiana en la Biblioteca Celia Ortiz de Montoya

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará a cabo la charla debate titulada "El fenómeno Fantozzi" este jueves 18 de junio a las 18 en el pasillo de la Biblioteca Celia Ortiz de Montoya, ubicada en la Escuela Normal de la ciudad de Paraná. Esta actividad se organiza en el marco de la Práctica de Extensión Territorial denominada "Conociendo el cine italiano" y tiene como objetivo difundir la historia del cine peninsular a través de sus producciones más representativas y analizar el impacto social de la comedia.

La jornada estará enfocada en la figura de Ugo Fantozzi, el personaje de ficción que fue ideado, escrito e interpretado en la pantalla grande por el célebre actor y humorista Paolo Villaggio. Las disertaciones abordarán la extensa trayectoria de esta producción cinematográfica, la cual se consolidó a lo largo del tiempo a través de una saga compuesta por diez largometrajes que fueron producidos y estrenados de forma consecutiva entre los años 1975 y 2000.

Durante el desarrollo del debate, se examinará cómo estas comedias lograron constituirse en un hito dentro de la cultura popular italiana y que sirvieron como una plataforma para el despliegue de una crítica mordaz, irónica y humorística dirigida hacia el funcionamiento de las instituciones, la burocracia laboral y las diferentes facetas que configuraban la vida cotidiana de la sociedad en Italia durante el último cuarto del siglo pasado.

El diseño metodológico de la actividad contempla un recorrido histórico por las diferentes películas que componen la filmografía del personaje, por lo que contará con la proyección en pantalla de una selección de secuencias y fragmentos de los distintos films que contextualizarán los aspectos históricos de la serie cinematográfica en relación con el contexto socioeconómico de la Europa de la posguerra.

El ciclo sobre cine italiano forma parte de la Práctica de Extensión Territorial y se viene dictando de manera ininterrumpida desde el año 2023.

La entrada será libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.